В центре Москвы ограничат движение из-за марафона

Ряд улиц в центре столицы перекроют из-за проведения Московского марафона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Будут перекрыты Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, улица 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Крымский Вал, Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Моховая, Охотный Ряд.

Будут перекрыты набережные Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Москворецкая, Кремлевская.

Нельзя будет проехать по Новинскому, Смоленскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому, Страстному бульварам.

В выходные транспортный коллапс ожидается на западе Москвы. В субботу и воскресенье на ремонт закрыт участок Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской», для пассажиров запущены компенсационные автобусы. Ситуацию с транспортом осложняют мероприятия — фестиваль «Круг света», осенний мотофестиваль и Московский марафон.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Москва встанет и замерзнет».