Победителями Московского марафона стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева

Москвич Искандер Ядгаров и омичка Марина Ковалева стали победителями Московского международного марафона. Господин Ядгаров преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 18 минут и 2 секунды, госпожа Ковалева — за 2 часа 29 минут 26 секунд.

Второе место в мужских соревнованиях занял москвич Алексей Реунков (2 часа 18 минут 11 секунд), третье — Михаил Кульков из Ханты-Мансийска (2 часа 18 минут 29 секунд).

В женских соревнованиях второе место заняла Луиза Дмитриева из Гатчины (2 часа 34 минуты 13 секунды), третье — Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (2 часа 36 минут 57 секунд).

На дистанции 10 км победу одержал пермяк Владимир Никитин (28 минут 51 секунда). В женском зачете победила Елена Коробкина из подмосковного Жуковского (32 минуты 26 секунд).

Московский международный марафон — самый массовый забег в России. Он является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими марафонами в других мировых мегаполисах. В этом году в марафоне приняли участие около 30 тыс. человек из 85 стран мира.

В связи с проведением марафона в Москве были перекрыты несколько улиц, набережных и бульваров.