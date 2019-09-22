ОКР и РУСАДА не стали комментировать информацию СМИ о возможном отстранении от Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх в Токио. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) полагают, что западные журналисты намеренно создают шумиху вокруг российских спортсменов. Ранее в зарубежных СМИ написали о том, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации»,— ответил на вопрос ТАСС пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в интервью телеканалу «360°» также призвала дождаться официального заявления, которое должны получить WADA, РУСАДА и министерство спорта. «Я ни подтвердить, ни опровергнуть их слова не могу по одной простой причине — не было еще официального заявления по результатам анализа базы данных и проб»,— сказала госпожа Пахноцкая. «Это создается намеренно, вы же понимаете. Будет исполком — ни да, ни нет, никаких решений не соблюдается. Ну, люди и форсируют как могут»,— добавила она.

Напомним, несколькими днями ранее журналисты немецкого телеканал ARD сообщили о том, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA. По их информации, подозрения будут рассмотрены на исполкоме WADA в начале следующей недели. Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что из-за фальсификации проб России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Подробнее о новом допинговом скандал — в материале “Ъ” «России приписали манипуляции с антидопинговыми данными».