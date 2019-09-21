СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в следующем году, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Это связано с предположением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Оно считает, что информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Предоставление данных, как считалось, завершило допинговый кризис, нанесший серьезный ущерб российскому спорту. Если факт нарушений будет доказан, это может привести к тому, что Российское антидопинговое агентство вновь лишится полноценного статуса.

Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA о сложившейся ситуации на заседании в Токио на следующей неделе.

Подробнее — в публикации “Ъ” «России приписали манипуляции с антидопинговыми данными».