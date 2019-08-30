«РИА Новости»: начались переговоры с пиратами, захватившими судно с российскими моряками

Между пиратами, захватившими у берегов Камеруна грузовое судно с восемью членами экипажа, и компанией, владеющей судном, начались переговоры о сумме выкупа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Среди захваченных моряков — трое россиян (капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик).

«Начались переговоры о сумме выкупа. Только что»,— сказал агентству источник в компании-судовладельце. Официального подтверждения о начале переговоров пока нет.

16 августа стало известно о захвате неизвестными в районе камерунского порта Дуала грузового судна «Мармалайта» с восемью членами экипажа на борту. Владельцем захваченного пиратами судна, шедшего под флагом Антигуа и Барбуды, является немецкая компания. По информации российского министерства иностранных дел, похитили судно, предположительно, нигерийские пираты с целью выкупа.

Согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали.