Эксперт назвал три основные причины смерти россиян в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал «РИА Новости», что наиболее частыми причинами смерти среди российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность на улицах городов, неумеренность в употреблении крепких спиртных напитков и состояние здоровья.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре»,— считает собеседник агентства.

По его мнению, есть еще одна вещь, о которой нужно напоминать россиянам, которые собираются на отдых,— это умеренность в употреблении алкоголя. «Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случиться»,— сказал господин Марков.

Представитель РТФО отметил еще один фактор, о котором необходимо предупреждать туристов — это состояние здоровья. «Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе»,— заявил Сергей Марков.

Ранее в Анталье около Аксу перевернулся туристический автобус. В результате инцидента пострадали 15 россиян. Их отправили в ближайшие медицинские учреждения.

Напомним, в первом полугодии 2019 года Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов. За шесть месяцев страну посетили 2,649 млн россиян. Всего, по данным ведомства, по разным туристическим целям за рубеж выехали 19,891 млн граждан России.

Подробнее о спросе на Турцию — в публикации “Ъ” «Туристы забронировали пустые пляжи».