В 2019 году Турция остается лидером выездного туризма россиян

В первом полугодии 2019 года Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов, сообщил Росстат. За шесть месяцев страну посетили 2,649 млн россиян. Всего, по данным ведомства, по разным туристическим целям за рубеж выехали 19,891 млн граждан России. Вторым по популярности направлением стала Абхазия (1,644 млн человек), в топ-10 также вошли Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

При этом, как уточнили «РИА Новости» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), такая статистика учитывает именно пересечения границы, а не количество выезжающих граждан. «Возможно, высокие статистические показатели въезда в Абхазию обеспечивают жители этой страны с российскими паспортами, которые десятки раз в месяц пересекают границу в обоих направлениях»,— отметили в РТС.

В прошлом году лидером по количеству принятых на отдых россиян также стала Турция (4, 5 млн туристов — по данным погранслужбы ФСБ), что на 33% больше, чем в 2017 году. В марте 2019 года стало известно, что Москва и Анкара ведут переговоры относительно разрешения россиянам въезжать на турецкие курорты по внутренним паспортам.

Какие новые маршруты выбирают россияне, читайте в материале “Ъ” «Туристы раскрутили глобус».