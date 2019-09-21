В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 15 россиян

В Анталье около Аксу перевернулся туристический автобус с 16 пассажирами, сообщает CNN Turk. В результате инцидента, по данным телеканала, пострадали 14 человек, они являются россиянами. Пострадавших направили в ближайшие медицинские учреждения.

Как позднее сообщило Генконсульство России в Анталье, авария произошла во время перевозки туристов в аэропорт. В результате происшествия пострадали 15 россиян, тяжело раненых среди них нет. Всего в автобусе было 22 гражданина России.

«Пятнадцать россиян получили ранения. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. На данный момент восемь человек находятся под наблюдением врачей, но ожидаем, что завтра их также выпишут из больницы, поскольку полученные травмы не угрожают их жизни»,— сказал представитель консульства (цитата по ТАСС).

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются.