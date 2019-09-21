В Казахстане задержали 57 человек за участие в несанкционированных митингах

В Алматы и Нур-Султане задержаны 57 человек за попытку участия в несанкционированных митингах, сообщило МВД Казахстана. С призывом выйти на акции протеста к своим сторонникам в социальных сетях обратился лидер признанного в стране экстремистским движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

По информации ведомства, граждане «поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации», не смотря на предупреждения прокуратуры. «На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство отметило, что некоторые участники акции совершали «противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка», в связи с чем полиция применила «предусмотренные законом меры» по пресечению нарушений.

Это — не первые акции протеста в Казахстане. Ранее руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз заявил, что за участие в несанкционированных митингах «для дестабилизации общественной ситуации во время выборов» 9 и 10 июня полиция задержала около 700 человек. Он уточнил, что примерно 550 человек было привлечено к административной ответственности. Участники митингов требовали проведения честных, по их мнению, выборов. Некоторые из них заявляли, что объявили им бойкот.

Напомним, новый президент страны Касым-Жомарт Токаев вступил в должность 12 июня. Выборы, которые прошли 9 июня, сопровождались протестами. За участие в несанкционированных акциях полиция задержала около 700 человек. Господин Токаев убежден, что протесты были связаны с высоким уровнем бедности.

О политической ситуации в Казахстане — в публикации “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».