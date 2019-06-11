За участие в незаконных акциях в Казахстане было задержано около 700 человек

Руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз сообщил ТАСС, что за участие в несанкционированных митингах «для дестабилизации общественной ситуации во время выборов» 9 и 10 июня полиция задержала около 700 человек. Он уточнил, что примерно 550 человек было привлечено к административной ответственности.

«В первый день было 500 задержанных во время митингов. Во второй день около 200 человек было доставлено в полицию»,— сказал господин Ораз. По его словам, акции были организованы активистами запрещенной в стране экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана».

Протестные акции прошли в Нур-Султане и Алматы. Участники митингов требовали проведения честных, по их мнению, выборов. Некоторые из них заявляли, что объявили им бойкот.

Накануне победитель президентских выборов в Казахстане Касым-Жомарт Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. При этом он призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».