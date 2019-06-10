Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность

Победитель президентских выборов в Казахстане Касым-Жомарт Токаев в понедельник провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. При этом он призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

ЦИК Казахстана в понедельник огласил итоги президентских выборов, которые прошли в воскресенье. Они практически не отличались от данных экзит-полов — 70,96% голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, который и так был президентом республики с 19 марта, когда о своей отставке заявил Нурсултан Назарбаев. Другой кандидат — Амиржан Косанов — набрал 16,2% голосов, что стало рекордом для оппозиционера в истории независимого Казахстана. Правда, по мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, на деле господин Косанов показал полную лояльность системе, когда признал свое поражение еще до рассмотрения нарушений. «При этом известно, что в некоторых округах на востоке страны, а возможно, и в Алматы, городе с самым протестным электоратом, он опередил Токаева»,— добавил господин Дубнов.

Получить высокую оценку от наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Казахстану в очередной раз не удалось. По их мнению, выборам не хватало «подлинного плюрализма». «Еще большую обеспокоенность вызывают ограничения свободы собраний и политического выражения до и во время кампании, когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают,— сказала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек.— Это противоречит обязательствам Казахстана по утверждению демократических принципов, принятых более двух десятилетий назад». Напомним, что день голосования действительно запомнился массовыми протестами в Нур-Султане и Алматы, в ходе которых задержали около 500 человек. Протестующие скандировали слово «бойкот», призывая соотечественников не участвовать в нелегитимном, по их мнению, голосовании.

Но сам победитель выборов не считает нужным принимать мнение ОБСЕ в расчет. «Я был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и знаю всю эту кухню. Как они составляют эти доклады, насколько бывают политически предвзяты в зависимости от страны, где работают. Поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно»,— сказал Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что другие международные организации, такие как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Парламентская ассамблея тюркоязычных стран и Организация исламского сотрудничества дали выборам положительные оценки.

Отрицать, что протесты имели место, новый президент не стал. «К сожалению, эти граждане подталкивали к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан,— сказал он о протестующих.— Поэтому я хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые достойно несли свою службу. Трое получили ранения со стороны демонстрантов». В качестве компромисса господин Токаев предложил создать некий «комитет общественного доверия», но что это будет за орган и как он будет работать, пока не раскрыл.

Отдельно стоит отметить и то, как изменилась риторика господина Токаева о самом себе. Если раньше он постоянно говорил о преемственности курса Нурсултана Назарбаева, то теперь он назвал себя «полнокровным президентом». Он также заявил, что не понимает термина «транзит власти», хотя некоторые эксперты по-прежнему считают, что Нурсултан Назарбаев планирует в будущем сделать президентом страны свою дочь Даригу, сейчас она спикер Сената.

«Я против слова ''транзит'',— сказал Касым-Жомарт Токаев.— Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран».

Тянуть с формальным вступлением в должность господин Токаев тоже считает нецелесообразным. На днях в регионе ожидаются два крупных мероприятия: 14 июня в Бишкеке пройдет саммит ШОС, а 15 июня в Душанбе — саммит лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. «Желательно, чтобы на них президент Казахстана присутствовал уже в качестве облеченного полномочиями»,— сказал господин Токаев, объявив, что его инаугурация пройдет 12 июня. О том, чем он займется после нее, господин Токаев рассказал лишь в общих чертах. Упор, по его словам, будет сделан на социальные проблемы и снижение «имиджевых расходов». Кроме того, стоит ждать «точечных кадровых изменений», в том числе в правительстве.

Александр Константинов, Нур-Султан; Кирилл Кривошеев