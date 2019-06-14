Президент Казахстана назвал бедность причиной протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что бедность является основной причиной протестов в день президентских выборов 9 июня. «Что касается демонстрантов — они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели»,— сказал господин Токаев в интервью Euronews.

По его словам, власть услышала протестовавших. Тех, кто своими действиями не причинил «серьезный ущерб общественной безопасности» и просто случайно проходил мимо и был задержан, выпустят в самое ближайшее время, заявил президент.

Он обратил внимание, что среди митинговавших много тех, кто считает выборы нечестными. «Конечно же, они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все»,— сказал господин Токаев.

По последним данным, за участие в несанкционированных митингах в Казахстане задержали около 1 тыс. человек, из них 670 арестовали. Протесты были организованы в день выборов президента. Участники акций требовали проведения честных, по их мнению, выборов. Наблюдатели ОБСЕ позднее заявили, что в Казахстане были «нарушения фундаментальных свобод граждан», хотя процедурная часть вопросов не вызвала.

О том, как в Казахстане впервые избрали нового президента, читайте в публикации “Ъ”.