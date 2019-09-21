Украинская делегация продолжит озвучивать свою позицию в ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (фракция «Слуга народа»). Депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объяснил, что на сессию поедут представители старой делегации.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,— написал господин Яременко в своем Facebook. По его словам, консультации по «возвращению доверия к ПАСЕ» с другими членами Совета Европы поддержали большинство фракций украинского парламента.

Позже депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко объяснил, что от Украины в ПАСЕ поедут представители старой делегации. «Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остается старый состав делегации»,— написал господин Гончаренко в Facebook.

По его словам, Украина не подает новый состав делегации в знак того, что Киев не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ. «Но часть делегации все таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию»,— объяснил он. По словам господина Гончаренко, недопустимо, чтобы на сессии ПАСЕ «звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция». «Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации... Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить»,— отметил господин Гончаренко.

Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за проведение референдума в Крыму: делегация потеряла право голоса, а также была отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и в миссиях наблюдателей. Власти РФ в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить в СЕ членские взносы.

25 июня ПАСЕ восстановила все полномочия российской делегации. Представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования. Глава украинской делегации Владимир Арьев допустил выход страны из ПАСЕ в случае восстановления России.

О восстановлении российских прав в европейской организации читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».