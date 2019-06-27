Россия сменила Украину в ПАСЕ

В отношениях между Россией и европейскими странами в среду произошел прорыв: в ходе голосования в Страсбурге депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернули российской делегации все полномочия, утраченные ею в 2014 году из-за событий в Крыму. Делегаты из РФ уже вернулись к полноценной работе и даже успели принять участие в выборах нового генсека Совета Европы. Их комментарии в среду были единообразными: в ПАСЕ победил здравый смысл и теперь «санкционная цепь» вокруг России разорвана. Украинская делегация в ответ покинула Ассамблею.

«Тут многие жаловались, что Совет Европы — незаметная организация. Поздравляю, мы попали на первые полосы. Я получаю сообщение за сообщением с вопросами о том, чем мы тут занимаемся»,— признался в среду словацкий депутат Мартин Полячик, выступая на дебатах о будущем российской делегации в ПАСЕ. Действительно, Совет Европы — крупнейшая межправительственная европейская организация — появился еще в 1949 году (а Россия присоединилась к нему в 1996-м), но до сих пор испытывал определенные трудности с узнаваемостью.

Внимание к ПАСЕ оказалось приковано после того, как стало ясно, что Совет Европы находится на грани раскола с Россией. Российская делегация еще в 2014 году была лишена права голоса в ПАСЕ из-за событий в Крыму, а затем сама отказалась от работы в ассамблее. Москва — один из главных доноров — заморозила выплаты в бюджет Совета Европы, недоплатив, по разным оценкам, €60–80 млн. «Отсутствие (этих денег.— “Ъ”) заметно — посмотрите даже на здание, в котором мы работаем!» — жаловался в среду один из рачительных немецких депутатов. В последнее время Россия все чаще угрожала выйти из Совета Европы, а представители организации намекали на возможность выгнать ее — но, как стало ясно в среду, этого не произойдет.

По итогам трехдневного дискуссионного марафона депутаты ПАСЕ проголосовали за полное восстановление в правах российской делегации. «За» проголосовали 116 делегатов, «против» — 62, еще 15 участников воздержались.

В ходе дебатов перед голосованием украинцы до последнего отстаивали свою позицию. «Зачем вам Страсбург? Пойдите в церковь, синагогу, мечеть и помолитесь за погибших детей!» — призывал украинский депутат Георгий Логвинский, напоминая о жертвах конфликта на Украине и обвиняя в нем россиян. «О каком компромиссе мы говорим? Компромисс — это учет мнения разных сторон, но наше мнение никто не учитывает!» — возмущался глава украинской делегации Владимир Арьев, бросая обвинения и в адрес российских, и в адрес тех европейских коллег, которые готовы были вернуть делегацию из РФ. В своих поправках депутаты предложили, например, вписать частицу «не» в ключевое положение о том, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации», или хотя бы отложить рассмотрение этого вопроса до будущего года.

Заявления же российских делегатов звучали настоящей одой российско-европейскому сотрудничеству. «Россия никогда от своих обязательств не отказывалась и не отказывается. 98% решений Европейского суда по правам человека выполняются Россией. Мы готовы и к мониторингу, и к обсуждению тех проблем, о которых говорили коллеги. Но для этого нужно, чтобы был диалог,— убеждал собравшихся глава делегации Петр Толстой.— Наше присутствие здесь сегодня — это, если хотите, протянутая рука России Европе. Если вы отвергнете эту руку, мы уйдем!» В делегации РФ предупредили: она покинет Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий.

В итоге поправки одна за другой отвергались большинством голосов присутствовавших депутатов (принята была лишь одна).

Впрочем, назвать получившуюся резолюцию «пророссийской» также сложно. В ней, в частности, упоминается «военная агрессия РФ в восточной Украине и продолжающаяся нелегальная аннексия Крыма».

А также содержится призыв (но не ультиматум и не условие) освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в расследовании крушения самолета, выполнявшего рейс MH17, обеспечить соблюдение прав ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также «сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова».

Тем не менее российская сторона с восторгом приветствовала принятие этой резолюции. Парламентарии из РФ в среду успели даже проголосовать за нового генсека организации — им стала вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

«Не надо ни недооценивать, ни переоценивать значение происшедшего. Это победа здравого смысла в отдельно взятой структуре и в весьма специфических обстоятельствах. Да, лед тронулся, нет сомнений. Но нет, это еще не ледоход»,— заявил “Ъ” глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, может ли голосование в ПАСЕ повлиять на характер диалога между Россией и европейскими странами. Другие политики, впрочем, выражались куда смелее. «По своей сути это первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет»,— заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. «Это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели»,— объявил Петр Толстой. МИД РФ совместно с Минфином теперь рассмотрит вопрос о выплате долга перед Советом Европы.

Делегация Украины после оглашения итогов голосования собралась в центре зала для прощального фото и — как стало ясно — для демарша. «Мы уходим, мы уходим из Парламентской ассамблеи!» — объявил депутат Алексей Гончаренко и вместе с коллегами покинул сессию.

Галина Дудина