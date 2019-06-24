Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.

«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня»,— написал он.

Сегодня, 24 июня, должно пройти голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».