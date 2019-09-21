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Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре

Открытое горение в торговом центре «Максим» во Владивостоке ликвидировано, сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, никто не пострадал.

Сейчас идет проливка помещений. Информацию об обрушении конструкций здания с пятого по третий этажи спасатели не подтвердили. «Есть частичное обрушение, его масштабы уточняются»,— добавил представитель регионального МЧС.

Пожар начался рано утром 21 сентября в кафе торгового центра на четвертом этаже. Возгоранию был присвоен второй ранг. На момент пожара посетителей в здании не было.

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