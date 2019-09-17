Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») условно-досрочно освобождены из колонии в Белгородской области. В мае суд приговорил их за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно. По версии следствия, осужденные избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку.

Напомним, вызвавшие большой общественный резонанс драки произошли 8 октября прошлого года в Москве. По материалам дела, сначала компания молодых людей у гостиницы «Пекин» напала на водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем устроила потасовку в «Кофемании» на Большой Никитской с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным. По делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно.

В начале июля Кокорин и Мамаев были этапированы из Бутырского СИЗО в Алексеевскую исправительную колонию №4 в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «Футболистов отшили на свободу».