Городские власти планируют расселить дома рядом с ВПП-3 Шереметьево в 2019 году

Жильцов домов, расположенных рядом с новой взлетно-посадочной полосой (ВПП-3) Шереметьево, планируется расселить до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе подмосковного городского округа Солнечногорск. «Соответствующие постановления мы уже подготовили, надеемся, что до конца года эти дома будут расселены»,— приводятся в сообщении слова главы городского округа Владимира Слепцова.

В пятницу в Солнечногорске состоялось совещание по вопросу переселения жителей Дубровки и Перепечино, находящихся на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Шереметьево около ВПП-3. Господин Слепцов сообщил, что на совещании жителям рассказали, каким образом и когда будет предоставляться выкуп за их земельные участки и строения.

«Мы создали специальную комиссию, в нее вошли представители Росавиации, аэропорта Шереметьево, работники администрации городского округа Солнечногорск, старосты деревень»,— сказал Владимир Слепцов (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что на расселение жителей деревень возле новой полосы в Шереметьево потребуется два года. На это из бюджета выделили дополнительные 1,5 млрд руб., заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

В четверг, 19 сентября, полосу официально открыли, и первый самолет уже торжественно проехал под водяной аркой.

Напомним, рядом с ВПП-3 демонтировали не все здания. При этом 100 из них не расселили. По данным “Ъ”, Роспотребнадзор по Московской области просит власти региона ускорить процесс.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Под крылом самолета оставят на два года».