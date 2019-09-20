«Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Уфе» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Николай Рассказов (13, авт.).

Для «Спартака» это поражение стало четвертым подряд. 14 сентября он проиграл 1:2 «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ. 29 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» уступил португальской «Браге» (1:2), затем москвичи проиграли «Зениту» (0:1) в игре 8-го тура РПЛ.

«Спартак» с 14 очками занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. «Уфа» также с 14 очками — 6-ю.