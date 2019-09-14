«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 1:2. Голы забили: Самюэль Жиго, 12 — Владимир Ильин, 47; Отман Эль-Кабир, 60.

Для спартаковцев это поражение стало третьим кряду. 29 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» уступил португальской «Браге» (1:2), а затем москвичи проиграли «Зениту» (0:1) в игре 8-го тура РПЛ.

В турнирной таблице «Спартак» остается на шестом месте с 14 очками. «Урал» с 13 очками идет восьмым. В десятом туре РПЛ москвичи сыграют с «Уфой» в гостях, екатеринбуржцы проведут матч с «Арсеналом» в Туле.