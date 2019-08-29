«Спартак» проиграл «Браге» и выбыл из Лиги Европы

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы. Первый матч «Спартак» также проиграл. Таким образом, московская команда не смогла получить путевку в групповой этап Лиги Европы.

Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:2. Голы забили Бакаев (89) — Орта (42, 45+3).

Предыдущая игра закончилась со счетом 0:1 в пользу «Браги».

О матче — в публикации “Ъ” «"Спартаку" осталась Россия».