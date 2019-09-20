Кофе на колесах

Агрессивная конкуренция в сегменте кофе навынос и одни из самых высоких ставок аренды на рынке вынуждают операторов осваивать новые форматы. Сети «Правда кафе» и Cofix планируют решать проблему с помощью фудтраков. Но помешать развитию формата могут высокая стоимость фургонов и отсутствие законодательного регулирования для мобильной торговли.

О том, что сети «Правда кофе» и Cofix планируют открывать кофейни в формате фудтраков, “Ъ” рассказали представители компаний. В «Правда кофе» к летнему сезону 2020 года, в том числе с помощью франчайзи, рассчитывают закупить около 17 фургонов, которые будут работать в городских парках и на территории бизнес-центров. Cofix пока планирует провести эксперимент с пятью мобильными кофейнями, после чего также рассчитывает развивать направление по франшизе. В «Правда кофе» среди причин, по которым компания решила открывать фудтраки, называют проблему с локациями для новых заведений: большинство доступных площадок с высоким трафиком уже заняты, а за хорошие объекты идет ожесточенная борьба. В результате владельцы помещений завышают стоимость аренды и ведут ротацию арендаторов, сетуют в «Правда кофе».

В Knight Frank отмечают, что в этом сегменте действительно сложилась одна из самых высоких ставок на рынке. По данным компании, аренда 1 кв. м. в ключевых торговых и бизнес-центрах для кофеен начинается от 150 тыс. руб. в год. Но говорить о том, что в Москве существует нехватка привлекательных локаций и помещений под кофейни, пока рано, указывают в Knight Frank. Гендиректор сети кофеен «Даблби» Сергей Дашков также уверяет, что в Москве все еще достаточно стационарных площадок. При этом, отмечает он, не факт, что в местах с высоким трафиком будут рады фудтраку. Но господин Дашков не исключает, что эта бизнес-модель теоретически может быть успешной для выездной торговли и открытия в каких-то специальных местах с прерывистым трафиком.

«Правде кофе» планирует продавать свои фудтраки по франшизе по цене от 2,5 млн руб. Эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская обращает внимание, что стоимость открытия фудтрака от «Правды кофе» по франшизе вдвое выше, чем открытие их небольшой кофейни. Но директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк указывает, что фудтрак помогает существенно сократить издержки, которые могут понести операторы кофеен в случае необходимости переезда при перемене внешних условий, например изменении количественного или качественного состава трафика. В «Правде кофе» планируют компенсировать издержки увеличением среднего чека в фудтраках за счет введения новых позиций в меню, в том числе горячих блюд, закусок и прохладительных напитков. Сегодня средний чек в кофейне находится на уровне 150 руб. В Cofix раскрывать объем инвестиций не стали.

Анна Рождественская отмечает, что формат фудтраков может оказаться успешным в Москве, но в регионах его перспективы гораздо меньше ввиду ограниченного количества необходимых локаций. Чтобы обеспечить трафик в регионах, необходимо долго развивать рынок, добавляет соавтор проекта «Горячо. Гриль на колесах» из Нижнего Новгорода Александр Сурин.

Фудтраки с едой и напитками сегодня попадают под действие закона «О нестационарной торговле», предполагающего торговлю только в специально обозначенных местах. Согласно законодательству, владелец фудтрака должен арендовать конкретный участок и работать только на нем. В декабре 2018 года Минпромторг внес в Госдуму законопроект, в котором вводилось понятие торгового объекта на колесах, но рассмотрение документа несколько раз переносилось, и он так и не был принят. В Минпромторге пояснили “Ъ”, что рассмотрение законопроекта запланировано на октябрь. Отсутствие законодательного регулирования для мобильной торговли также может помешать развитию нового формата, говорит госпожа Камлюк.

Никита Щуренков