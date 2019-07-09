Кофейни пошли по магазинам

Сетевые кофейни пытаются открыть для себе новые каналы сбыта своей продукции. Так, группа компаний (ГК) «Шоколадница» начала переговоры с розничными сетями о поставках кофе в супермаркеты. Сети «Даблби» и «Правда Кофе» также тестируют продажи кофейных напитков в рознице. Эксперты связывают новую тенденцию с попыткой операторов кофеен создать зонтичные бренды, но это вряд ли будет интересно крупным ритейлерам.

ГК «Шоколадница» ведет переговоры о поставках молотого кофе и кофе в капсулах под собственным брендом в магазины X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), «Дикси» и Billa. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе «Шоколадницы». В X5 Retail Group отказались от комментария “Ъ”. В Billa не ответили на запрос “Ъ”. В «Дикси» не смогли оперативно прокомментировать сотрудничество с «Шоколадницей». Впрочем, представитель сети напомнил, что «Дикси» уже запустила совместную линейку «Д+Кофе Хауз» («Кофе Хауз» входит в ГК «Шоколадница»).

В портфеле ГК «Шоколадница» находится сеть одноименных кофеен, сети «Кофе Хауз» и «Ваби саби», группа также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец — Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина. По оценке Knight Frank, в 2018 году выручка группы выросла на 13,33%, примерно до 17 млрд руб. без НДС.

«Шоколадница» — не единственный оператор, который решил сотрудничать с ритейлерами. Так, поставлять прохладительные кофейные напитки в супермаркеты также планируют сети «Даблби» и «Правда Кофе». Основательница «Даблби» Анна Цфасман говорит, что сеть намерена поставлять в розницу тоники и лимонад на кофейной основе, а также чай в банках объемом 330 мл. Напитки уже продаются во всех кофейнях сети, стоимость каждого — 200 руб. Госпожа Цфасман пояснила, что до конца 2019 года сеть рассчитывает начать поставки в одну или сразу несколько сетей супермаркетов. В «Правда Кофе», управляющей примерно 70 кофейнями в России и Казахстане, решили развивать более классические напитки: холодный американо и капучино в жестяных банках. «В случае успешного тестирования этих продуктов мы начнем вести переговоры с ритейлерами и АЗС»,— пояснили в пресс-службе сети.

Пока же продажу холодных напитков в магазинах удалось наладить сети Starbuck: она поставляет свою продукцию, в частности, в супермаркеты X5 и Billa. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет кофейный сегмент в розничных магазинах конкурентным. Среди возможных сложностей, которые могут возникнуть при выходе в новый сегмент, он перечисляет особенности работы с ритейлерами: отсрочки платежей, риски штрафных санкций, серьезные расходы на персонал и продвижение продукта. О возможных проблемах говорит и директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, розничные сети готовы будут сотрудничать с кофейнями, если они смогут обеспечить надлежащий контроль качества и объемы поставок. По оценкам Михаила Бурмистрова, стоимость вывода одного товара в новой линейке молотого или зернового кофе на полки нескольких супермаркетов в тестовом режиме может обойтись как минимум в 50 млн руб., стоимость вывода готовых напитков будет немного ниже.

Совладелец Famous Amazing Brands (в ее портфеле содовая Vanilla Flight, тонизирующий напиток Anarchy, газировка Boobsberry) Антон Стельмаков настроен более позитивно и отмечает, что потребитель сегодня активно интересуется новыми вкусами, упаковками и брендами, особенно в городах-миллионниках. Основная идея выхода в розничный сегмент связана с тем, чтобы монетизировать известность бренда, полагает господин Бурмистров. Антон Стельмаков приходит к выводу, что таким образом кофейные операторы пытаются создать зонтичный бренд, узнаваемость которого будет провоцировать спрос. «Однако расширение бренда на смежные сегменты сложно назвать однозначно хорошей идеей. Скорее всего, они смогут договориться с ритейлерами, чтобы их продукцию взяли на тестовую реализацию»,— заключает Михаил Бурмистров.

Никита Щуренков