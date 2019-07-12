Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации. Как ожидается, вливание инвестором £750 млн в переживающую серьезные финансовые проблемы компанию позволит Thomas Cook продолжить нормальную работу в ближайшем будущем, но в обмен инвестор получит контроль над туристическими операциями Thomas Cook и долю в ее авиакомпании.

Факт ведения переговоров с крупнейшим акционером британская Thomas Cook Group подтвердила в минувший понедельник. В пятницу эта старейшая в мире туристическая компания, работающая с 1841 года, сообщила детали переговоров. Стороны обсуждают рекапитализацию бизнеса при вливании в Thomas Cook Group £750 млн, которое готова сделать китайская Fosun Tourism Group.

Этих средств будет достаточно, чтобы британская компания отработала туристический сезон 2019/20 года и обрела «финансовую гибкость для инвестиций в свой бизнес в будущем», отмечается в пресс-релизе.

Fosun Tourism Group является одним из крупнейших в Китае частных конгломератов. В последние годы она уже купила немало компаний в США и Европе, работающих в сфере здравоохранения, туризма и моды, в том числе международного туристического оператора Club Med (сумма сделки €939 млн) и футбольный клуб Английской премьер-лиги Wolverhampton Wanderers (£45 млн).

Сейчас китайский конгломерат владеет 18-процентной долей в Thomas Cook. Сделка с Thomas Cook, если она будет осуществлена, увеличит пакет китайского инвестора в туристическом операторе до контрольного, кроме того, он получит миноритарный пакет в авиакомпании Thomas Cook.

Однако при совершении сделки на таких условиях стоимость акций других акционеров британской компании значительно размоется.

После появления новостей о переговорах с китайским инвестором акции Thomas Cook на торгах Лондонской фондовой биржи обрушились почти на 47%.

Генеральный директор туристической компании Питер Фанкхаузер признает: «Это обходится нам высокой ценой, со значительным размыванием стоимости акций наших нынешних акционеров, многие из которых владели этими акциями и поддерживали наш бизнес долгие годы».

Размер долгов Thomas Cook достигает £1,2 млрд.

По итогам первого полугодия компания получила убытки в размере £1,5 млрд, с начала года ее акции упали на 60%, и менее чем за год компания сделала три предупреждения о снижении прибыли.

Поэтому предложение китайского инвестора, по словам господина Фанкхаузера, является «прагматичным и ответственным решением для защиты в будущем бизнеса и бренда Thomas Cook, а также для сохранения большей, насколько это возможно, ценности активов для наших акционеров».

Как пояснил “Ъ” представитель «Интуриста», на операционную деятельность компании рекапитализация Thomas Cook сейчас не повлияет, но в перспективе она создаст возможности для дополнительного инвестирования в развивающиеся бизнесы, одним из которых выступает «Интурист» в России. Под развитием имеется в виду, например, постановка новых чартерных программ на новых направлениях, в том числе дальнемагистральных.

Алена Миклашевская, Александра Мерцалова