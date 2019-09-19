Красная рыба ускользает из сетей

В российских магазинах может возникнуть дефицит красной рыбы. По данным Минсельхоза, лосось на Дальнем Востоке резко подорожал. Из-за высоких цен ритейлеры могут вовсе отказаться от поставок, предупреждают игроки рынка. Чего ждать любителям красной рыбы? Разбирались Иван Корякин и Анна Никитина.

Сезон добычи лосося в этом году почти завершился, и уже понятно, что он не удался. По сравнению с прошлым годом, вылов красной рыбы сократился почти на треть, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая и председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству Герман Зверев: «Пришло много рыбы на нерест — поймали много, не пришла — поймали мало. Это природно-биологический фактор. В прошлом году вылов был 600 тыс., в этом году — 420, разница — 180 тыс., то есть почти треть».

Неудачная путина уже отразилась на оптовых ценах. По сравнению с прошлым сентябрем, горбуша подорожала на 30%. На Дальнем Востоке килограмм стоит 125 руб., а в Центральной России — 155. Кета выросла в цене на 17%, нерка — на 14%. Ситуация обратная той, что сложилась в прошлом году, когда после рекордного вылова лососевых красная рыба дешевела минимум на 20%. В Москве дальневосточная рыба нового улова еще не продается. Росстат в августе фиксировал рост цен только на 1% по сравнению с прошлым годом. Но как только поступит новая партия, москвичи заметят подорожание, предупреждает член совета директоров «Азбуки вкуса» Владимир Садовин. По его мнению, некоторые магазины могут даже отказаться от закупок:

«По опыту, это происходит моментально — пара дней и все. То есть, если ты получил поставку по новой цене, ты сразу все переводишь на полку, так как все списания лежат на рознице, просто никому не хочется играть в такие игры.

На самом деле 30% — это очень сильный рост оптовых цен, и я думаю, что сейчас это очень резко снизит объемы.

Я не могу ручаться за всех коллег по цеху, везде все индивидуально, но в принципе это что-то запредельное. Покупатель может отказаться, и какой смысл тогда продавать на 50% дороже? Это уже за гранью добра и зла».

В некоторых торговых сетях, например, «Ленте» признались РБК, что в этом году поставщики уже увеличили стоимость рыбы на 15%, но ритейлер пока пытается сдерживать рост цен для потребителей. Такой же политики придерживаются и в ресторанах. Владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман сказал, что в меню цены не изменятся: «Поставщики вынуждены менять цены, в результате нам приходится находить какие-то заменители, потому что в лососевой породе есть несколько разных модификаций. Такие тенденции очень расстраивают. В прошлом году был невероятный урожай, и цена снижалась, сейчас мы видим обратную тенденцию. Гости очень любят эту рыбу, и плохой улов, конечно, приводит к драматическим последствиям, в том числе к подорожанию. Мы стараемся никогда не повышать цены, потому что сейчас это невозможно, в рыночных современных реалиях нам приходится выводить продукт, что тоже связано с неудобствами, потому что приходится вводить новые блюда по себестоимости, учить персонал. Это также требует довольно больших временных затрат».

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В целом любителям лосося стоит готовиться к трудным временам. Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии объяснили плохой вылов красной рыбы похолоданием в северной части Тихого океана, что приводит к снижению популяции лосося. Вылов восстановится в прежнем объеме, только когда потеплеет. По прогнозам, температура в этой части океана начнет повышаться минимум через 20 лет.

В июле участники рынка предупреждали о повышении цен на красную икру. Она также может подорожать на треть.