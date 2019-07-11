Ленобласти добавят осетрины

Лизинговая компания «Морской базис» вложит 4 млрд рублей в строительство комплекса по разведению и переработке радужной форели, осетра, белуги, клариевого сома и тиляпии в Ломоносовском районе Ленобласти мощностью 8,6 тыс. тонн продукции в год. Совладельцем «Морского базиса» является Владимир Горшенин, которого называют зятем спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Василия Шестакова. Проект позволит удвоить объем производства аквакультуры в регионе.

Как сообщил “Ъ” генеральный директор лизинговой компании «Морской базис» Николай Пучков, новое производство будет расположено в Ломоносовском районе на участке площадью 72 га. Инвестиции в проект оцениваются в 4 млрд рублей, мощность комплекса составит 8,6 тыс. тонн продукции в год. Проект включает в себя строительство комплекса по разведению рыбы в установках закрытого водоснабжения (УЗВ), где будут выращивать радужную форель, осетра, белугу, клариевого сома и тиляпию. «Мы будем поставлять в Петербург и Ленобласть охлажденную рыбу, тушки, филе, а также рыбные консервы, колбасы, сосиски»,— пояснил Николай Пучков.

Заместитель генерального директора «Морского базиса» Юрий Киташин также добавил, что закупать сырье (икру) для выращивания осетровых видов рыб, клариевого сома и тиляпии инвестор планирует в ряде российских регионов, форели — в Норвегии. Приступить к строительству комплекса «Морской базис» рассчитывает в конце 2019 года, завершить — в 2021 году.

По словам господина Киташина, в 2002 году компания построила в Саудовской Аравии крупнейшее в Африке и на Ближнем Востоке предприятие по выращиванию осетра и производству черной икры на основе УЗВ. «Установки закрытого выращивания — будущее рыбной отрасли. Но пока в России по этой технологии работают только небольшие фермерские хозяйства»,— добавил господин Киташин.

«Морской базис» занимается лизингом морских, речных и рыболовецких судов, оборудования для предприятий аквакультуры, нефтегазовой и горнорудной промышленности. Финансовые показатели «Морского базиса» в kartoteka.ru не приводятся, уставный капитал компании составляет 105 млн рублей. Владельцами «Морского базиса» в равных долях выступают Владимир Горшенин, Валерий Коликов и Николай Пучков, указано в kartoteka.ru. Владимир Горшенин владеет Русской ресурсной компанией, которая занимается поставками промышленных и продовольственных товаров, а также является соучредителем общественной ассоциации «Охота на Карельском». В число ее членов входят врио руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев и президент АНО «ДЮСК "Явара-М"» Василий Шестаков (бывший спарринг-партнер президента России Владимира Путина по дзюдо). Сын последнего Илья Шестаков руководит Росрыболовством, а ранее был партнером господина Горшенина по компании «РРК-инвест». Forbes называл господина Горшенина зятем Василия Шестакова. Партнер предпринимателя Валерий Коликов является гендиректором и основным владельцем группы «МРТС холдинг» (крупнейший российский строитель подводных трубопроводов). Компания выступала подрядчиком структур «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Транснефти» и «Новатэка». Третий совладелец «Морского базиса» Николай Пучков — полный тезка бывшего статс-секретаря — заместителя гендиректора Росрезерва.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, в 2018 году в регионе было выращено 9,3 тыс. тонн рыбы, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 97% приходится на радужную форель, оставшаяся часть — сиг, осетр, карп, клариевый сом, нельма, палия и судак. Общий объем товарной пищевой рыбной продукции в 2018 году составил 57,7 тыс. тонн (плюс 18% к 2017 году).

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк объясняет, что в последние годы наблюдается мировой тренд на выращивание продуктов аквакультуры в УЗВ, но в России пока нет проектов больших объемов. «Проекты УЗВ — перспективные, так как биологические риски в них ниже, но есть и свои минусы. Малейшее изменение состава воды может негативно отразиться на вкусовых качествах, из-за чего рыба будет уступать выращенной в открытом озерном или морском бассейне»,— сказал Илья Березнюк. У продукции «Морского базиса», по его мнению, не должно быть проблем со спросом в случае, если компании удастся выдержать правильное соотношение цена/качество.

По словам господина Березнюка, основные производители радужной форели базируются на озерах Ленобласти и Карелии, где расположено более 60 рыбоводных хозяйств. Суммарный объем производства товарной красной рыбы данными хозяйствами с 2014 года по 2018 год вырос на 10 тыс. тонн и достиг 28 тыс. тонн, отметил он со ссылкой на данные Росрыболовства. Садковая форель отечественного производства, выращенная в северных пресных водоемах, не годится для глубокой переработки и реализуется исключительно через ритейл-каналы для использования на кухнях домохозяйств, констатирует эксперт. Цена ее реализации примерно на 30% уступает цене импортной и отечественной выращенной в море крупной форели, отмечает он.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин