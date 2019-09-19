Нижегородский банк «Ассоциация» признали банкротом

Нижегородский арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка РФ о признании банкротом АО «Коммерческий банк “Ассоциация”», сообщается в картотеке дел. Напомним, регулятор направил соответствующее заявление после отзыва у банка лицензии в июле этого года. Сумма исковых требований составила 1,6 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, Банк России отозвал лицензию «Ассоциации» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке». В общей сложности из банка пропало 3,8 млрд руб. Эти средства хранились в виде межбанковских кредитов и на корсчете в VTB Bank Europe. В «Ассоциации» сообщили об обнаружении «факта мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».

По оценке временной администрации банка, отрицательный капитал «Ассоциации» превысил 1,7 млрд рублей. Известно, что в банке на счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось 7,9 млрд руб., сумма страховых компенсаций составила 5,7 млрд руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа физлиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб. На счетах банка были размещены вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 7,9 млрд руб.

Анастасия Еремина