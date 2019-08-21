Отрицательный капитал нижегородского банка «Ассоциация» превысил 1,7 млрд рублей

Обязательства АО «Коммерческий банк “Ассоциация”» (Нижний Новгород, лишен лицензии) превышают 11,36 млрд руб., а его активы достигли только 9,64 млрд руб. Такие данные приводит Банк России по итогам обследования состояния компании временной администрацией. Отрицательный капитал банка превысил 1,7 млрд руб.

Добавим, что сегодня, 21 августа арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению заявление временной администрации «Ассоциации» о банкротстве компании.

Напомним, регулятор отозвал лицензию банка с 29 июля 2019 года. В общей сложности на счетах организации не досчитались 3,8 млрд руб. Как позже объявила администрация «Ассоциации», было выявлено мошенничество сотрудника казначейства банка, «который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».

Вкладчикам выплатят около 5,7 млрд руб. страховых компенсаций. Всего в банке на счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, находилось 7,9 млрд руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа физлиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб.

Анастасия Еремина