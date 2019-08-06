Центробанк подал иск о банкротстве банка «Ассоциация»

Банк России подал в арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве коммерческого банка «Ассоциация». Сумма исковых требований составляет 1,6 млн руб. Исковое заявление подано 5 августа и на данный момент к рассмотрению не принято.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у «Ассоциации» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке». В общей сложности из банка пропало 3,8 млрд руб. и регулятор предписал доформировать резервы. Однако капитал банка был вдвое меньше и таким образом был утрачен.

Средства, пропавшие из банка, хранились в виде межбанковских кредитов и на корсчете в VTB Bank Europe. Администрация «Ассоциации» в официальном сообщении пояснила, что ЦБ и руководство банка «вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».

Сейчас сотрудник казначейства, которого по данным «Ъ» зовут Владимир Макаревич, дает показания правоохранительным органам.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа физлиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб. На счетах банка были размещены вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 7,9 млрд руб.

Александра Викулова