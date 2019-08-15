Вкладчикам лишенного лицензии банка «Ассоциация» выплатят 5,7 млрд рублей

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) за неделю с 8 августа выплатило вкладчикам лишенного лицензии АО «Коммерческий банк “Ассоциация”» (Нижний Новгород) 4,1 млрд руб. или 72% от положенной суммы компенсации. Как сообщает пресс-служба корпорации, деньги получили 8,5 тыс. вкладчиков. Переводы осуществляются через Сбербанк.

Общая сумма страховых выплат составит около 5,7 млрд руб. Каждому клиенту возместят 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн руб. Напомним, на счетах в банке «Ассоциация» были размещены средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 7,9 млрд руб.

Центробанк РФ отозвал лицензию «Ассоциации» с 29 июля 2019 года. На счетах компании в иностранном банке ЦБ обнаружил отсутствие 3,8 млрд руб. Это более чем в два раза выше собственных средств нижегородского банка. Регулятор подал в арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве «Ассоциации».

По данным СПАРК-Интерфакс, АО КБ «Ассоциация» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 1990 года. Учредителями компании являются ПАО «Нител» (36,73%), ПАО «ЗИП» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ООО «Нител-энерго» (7,17%), ЗАО НПП «Гиком» (6,35%), ООО НМЗ «Теплоцентр» (2,47%), НАО «Гидромаш» (1,37%) и группа физлиц, которым принадлежит менее, чем по 1% акций. Уставный капитал банка на 29 июля 2019 года составил 406,13 млн руб. По итогам 2018 года чистая прибыль банка составила почти 145 млн руб. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала 2019 года собственные средства банка оценивались в 1,54 млрд руб.

Анастасия Еремина