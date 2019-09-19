Бары Петербурга задумаются о размерах

Санкт-Петербургские «мини-бары» могут оказаться вне закона. Профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который запрещает продавать спиртное в заведениях, расположенных в жилых домах. А именно — в помещениях, у которых общая площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. В начале “Ъ FM” рассказал, как эта инициатива может отразиться на московских барах и кафе. А что по этому поводу думают в неофициальной барной столице России — Санкт-Петербурге? Мнения владельцев местных заведений собрал Владимир Расулов.

Законопроект о запрете продавать алкоголь в придомовых барах появился еще в марте прошлого года. За это время депутаты даже придумали ему неофициальное название — о «наливайках». По мнению парламентариев, на первых этажах российских домов за последнее время стало слишком много питейных заведений, которые продают спиртное после 23 часов, а это приводит к пьянству, дракам и ухудшает криминогенную обстановку. Местных жителей такое соседство не устраивает, поэтому тянуть с принятием законопроекта не стоит, заявил один из его авторов, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн: «Регионы не имеют право устанавливать дополнительные ограничения на реализацию спиртного, если его продают в организациях общественного питания. Конечно же, ушлые предприниматели не замедлили воспользоваться такой лазейкой. Псевдобары и псевдокафе заточены только на одно — спиртное на разлив. Позиция нашей фракции однозначна и бесповоротна. Закон против “наливаек” должен быть принят как можно скорее».

А наиболее известен барной культурой в стране Санкт-Петербург. И там такие заведения часто располагаются именно на первых этажах жилых домов. Более того, в Северной столице популярны целые улицы с питейными уголками: Рубинштейна, Белинского и Ломоносова. И активнее всего жизнь на этих улицах кипит как раз после 23 часов. Предлагаемый законопроект в первую очередь может коснуться магазинов разливного пива. Большинство из них оформлены именно как заведения общепита — с дегустационными зонами. Подобная точка в Санкт-Петербурге, например, есть у сети крафтовых баров 13 RULES на Московском проспекте. Ее основатель и владелец Алексей Омельченко рассказал “Ъ FM”, что в планах еще одна. Но если минимальный размер зала обслуживания ограничить 20 кв. м, эти планы могут и не реализоваться.

«Мы сеть, которая развивается по системе франшизы. Поэтому это вредит не только мне лично, это вредит ребятам, которые открывали бары, вкладывали свои деньги в небольшой формат как раз.

Кто-то 1,3 млн, кто-то — 2 млн. К ним просто придут и скажут: ребята, вы должны 1 января закрыться. Большое количество людей к нам обращается и хочет открыть формат немножко меньше — тот, о котором идет речь. А мы планировали его сейчас запускать. Конечно, это напрямую будет влиять на наш бизнес»,— заявил Омельченко.

А вот у солиста группы Billy's Band и совладельца нескольких питерских баров Билли Новика заведения расположены как раз на Рубинштейна, Белинского и Ломоносова. Но минимум в 20 кв. м его не пугает — всегда можно перестроить размеры и концепцию: «Что касается нас, есть бары, которые действительно маленькие. Надо посчитать, там, может быть, в районе 17 или 20 кв. м зона обслуживания. Мы сделаем перепрофилирование этого помещения или действительно закроем бар, откроем магазин пирожных или здоровой еды, биолавку».

Опрошенные ранее “Ъ FM” московские предприниматели заявили, что готовятся закрывать питейные точки, поскольку расширить заведения зачастую просто невозможно. Их петербургские коллеги со свойственным для Северной столицы спокойствием надеются, что законопроект серьезно не ударит по барной отрасли, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар: «Маленькое уютное заведение, и романтичное, и интересное, и позволяет как-то уединиться и тихо, спокойно посидеть. Но, надеюсь, что будут взвешенно подходить к приему этого закона, и общепит не пострадает. Какая-то реакция будет на это. Думаю, что пока еще не осознают».

Впрочем, предложенный законопроект также дает возможность региональным властям самостоятельно запрещать продажу алкоголя в барах или ресторанах. И если руководство Северной столицы активно этим займется, то фраза «в Питере пить» может потерять былую актуальность.

Федеральная антимонопольная служба не поддержала запрет на продажу алкоголя в небольших барах и кафе в жилых домах. Как заявил начальник контрольно-финансового управления службы Владимир Мишеловин, такая мера уничтожит малые форматы торговли. Тем временем в правительстве концептуально одобрили законопроект, хотя признали, что он вредит конкуренции, и потребовали его доработать.