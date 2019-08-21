Ритейлеры понижают градус

Ритейлеры просят Минпромторг дать им самим выбирать, получать лицензию на розничную продажу алкоголя на одну точку или на все юрлицо. Министерство разрабатывает законопроект, в котором предлагает принцип «один объект — одна лицензия», но участники рынка опасаются, что такая норма приведет к росту издержек. Впрочем, эксперты полагают, что лицензия на один магазин — менее рискованная схема: в случае ее приостановки за малейшие нарушения алкоголь не сможет продавать только эта точка.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку, куда входят X5 Retail Group, «Дикси», «Азбука вкуса», направила в Минпромторг свои предложения по поводу лицензирования розничной торговли алкоголем. Министерство разрабатывает законопроект, предполагающий необходимость получения лицензии на каждую торговую точку, а не на все юрлицо, согласно действующему законодательству. В своем обращении (копия есть у “Ъ”) РСПП просит регулятора дать компаниям возможность самим определять способ получения лицензии — на каждую точку или на все юрлицо. Такая схема даст компаниям возможность определять оптимальную для себя модель, минимизировав риски и издержки, поясняет директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти X5 Станислав Богданов.

Кроме этого, комиссию РСПП не устраивает и нынешняя система лицензирования. Так, в обращении к Минпромторгу предлагается аннулировать или приостанавливать лицензию только для допустившего нарушение объекта, а не для всей компании сразу. По словам заместителя исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина, в некоторых розничных сетях доля алкоголя в продажах достигает 40%. При этом, если одна точка допускает нарушение и лицензии лишается вся компания, убытки могут быть колоссальными, отмечает господин Ионкин.

Впрочем, по словам гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, сейчас многие компании распределяют свои точки между рядом юрлиц. Исключение, по его словам, составляет X5 Retail Group, которая оформила на одно юрлицо 658 магазинов «Пятерочка» в Татарстане. Это привело к тому, что в августе 2019 года из-за того, что в одном магазине был реализован алкоголь несовершеннолетнему, без лицензии осталась вся сеть. По оценке господина Дробиза, потери «Пятерочки» в регионе составили 17–18% объемов реализации. Кроме этого, лишение лицензии всех магазинов компании негативно отражается и на производителях алкоголя. Так, из-за приостановки лицензии «Пятерочки» один из крупнейших производителей водки в стране «Татспиртпром» потерял возможность сбыта около 7,5% объема продукции, предназначенной для локального рынка.

Минпромторг разработал законопроект о совершенствовании лицензирования розничной торговли алкоголем в 2017 году. Тогда же министерство подготовило изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предполагалось сократить размер пошлины для получения лицензии с 65 тыс. до 20 тыс. руб. Но в Госдуму оба нормативных акта до сих пор внесены не были. В пресс-службе Минпромторга подтвердили “Ъ” получение обращения РСПП. Там отметили, что принцип «один объект — одна лицензия» предполагает применение единых правил по всей стране, чего нельзя сказать о предложениях РСПП. В министерстве также рассказали, что сейчас законопроект дорабатывается в части минимизации риска отказа в выдаче лицензии организации.

Между тем в РСПП уверены, что в случае принятия новой схемы, расходы ритейлеров на получение лицензии значительно возрастут, даже несмотря на снижение размера пошлины. Так, ежегодные издержки для оплаты лицензий для 44 тыс. магазинов, принадлежащих крупным сетям, составят примерно 880 млн руб. Но, по подсчетам Вадима Дробиза, если бы та же X5 оформила не одну лицензию за 65 тыс. руб. на 658 магазинов в Татарстане, а на каждый объект, потратив при этом почти 43 млн руб., она смогла бы избежать гораздо больших убытков. По мнению гендиректора «Ладоги» Сергея Клюшкина, лицензия на всю сеть должна подразумевать уведомительный характер в случае открытия новых точек. Сейчас же, по его словам, контролирующие органы проверяют каждый объект.

Мария Котова