АСВ обвинило экс-совладельца Внешпромбанка в проведении фиктивных сделок через офшор

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) посчитало фиктивными сделки по залогу и продаже недвижимости беглого экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова офшору Clement Glory, оно просит суд привлечь офшор к ответственности, сообщает РБК. В залоге у офшора оказалась недвижимость господина Беджамова в Великобритании, ему же была продана вилла во Франции. Общая стоимость этих активов оценивается в $30 млн.

АСВ пытается добиться взыскания за нанесенный ему ущерб в размере $1,75 млрд. В апреле Высокий суд Лондона арестовал активы Георгия Беджамова по всему миру. Недвижимость банкира, однако, обременена долгом перед Clement Glory.

Напомним, в 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, поскольку посчитал его санацию невозможной. Банк и его совладельца Георгия Беджамова признали банкротом. Следствие полагает, что в течение 2009–2015 годов бывшие собственники и руководство Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков, в результате чего похитили более 114 млрд руб. Георгий Беджамов объявлен в розыск и заочно арестован, он бежал за границу.

Сестра господина Беджамова бывшая совладелица Внешпромбанка Лариса Маркус также признана банкротом. В мае 2017 года ее приговорили к девяти годам за хищение более чем 113,5 млрд руб, затем в августе Мосгорсуд снизил срок заключения Маркус до восьми лет и шести месяцев.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Экс-банкиру отменили свидетельский статус».