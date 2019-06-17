Экс-банкиру отменили свидетельский статус

Как стало известно “Ъ”, продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка. На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина. Отметим, что ранее он являлся свидетелем по делу в отношении уже осужденной в мае 2017 года за хищение более 113 млрд руб. экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. В том числе благодаря именно показаниям Али Аджина она получила восемь с половиной лет колонии.

По данным “Ъ”, произошедшие в минувший вторник события стали для Али Аджина полной неожиданностью. Сначала домой к нему приехала следственно-оперативная бригада с обыском, после которого экс-банкиру объявили о его задержании на двое суток в качестве подозреваемого в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств клиентов Внешпромбанка. 13 июня, когда максимально возможный срок задержания фактически закончился, Али Аджина доставили в Тверской райсуд Москвы, где следователь ходатайствовал о его аресте. Доводы были приведены стандартные: оставаясь на свободе, фигурант, по мнению следствия, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Защита возражала против избрания самой суровой меры пресечения для своего клиента, напомнив, что тот в течение нескольких лет исправно являлся по первому требованию следователя и намерений скрываться не имел и не имеет. Впрочем, суд встал на сторону следствия, отправив Али Аджина в СИЗО до 11 августа. Его адвокат Владимир Аверин заявил “Ъ”, что с избранной мерой пресечения он и его подзащитный категорически не согласны и уже подали апелляционную жалобу.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения, так и не получивших никакой компенсации после осуждения бывших президента и вице-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой. В мае 2017 года, напомним, обе были признаны Хамовническим судом Москвы виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Первая в итоге получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года. Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.

Отметим, что уже осужденных женщин признали виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года). В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, имитирующим реальную деятельность. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и самому себе. Например, Георгий Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры. По некоторым данным, в этот список якобы входил и Али Аджин, который с 2005 по 2007 год являлся членом правления Внешпромбанка, а с 2007 года его первым вице-президентом. Не исключено, что показания о его активной роли в выводе денежных средств могла дать Лариса Маркус, об участии которой в хищениях, в свою очередь, он сам рассказывал в ходе первого расследования. В начале года банкиршу, отбывающую срок в колонии, доставили в столичное СИЗО в Печатниках, где она сейчас и находится. Впрочем, адвокат Аверин заявил “Ъ”, что в тех материалах уголовного дела, с которыми его ознакомил следователь, никаких показаний Ларисы Маркус об Али Аджине нет. По данным “Ъ”, во время допроса Али Аджин якобы в очередной раз дал показания о «роли президента Внешпромбанка» в инкриминированных ей хищениях. Однако после этого следователь начал задавать вопросы, касавшиеся его непосредственных функций в кредитном учреждении, и его ответы, видимо, показались представителю следственного департамента неубедительными.

Олег Рубникович