Экс-кандидат в Мосгордуму Юнеман оспорил результаты электронного голосования

Бывший кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман (избирался по 30-му округу) подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке 5003.

«Подчеркну: наша первая задача — отменить результаты на конкретном участке в 30 округе и вернуть мандат. Поэтому в иске мы делаем акцент на конкретных обстоятельствах, помешавших волеизъявлению граждан 8 сентября 2019 года. Наша вторая задача — независимая общественная экспертиза электронного голосования»,— сообщил господин Юнеман в Facebook.

Роман Юнеман занял на выборах в Мосгордуму второе место. Победителем в его округе считается ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, которую поддержала «Единая Россия». Отрыв между кандидатами составил 84 голоса.

После оглашения результатов господин Юнеман сообщил, что собирается оспорить электронное голосование. Он обратил внимание на то, что у госпожи Русецкой больше электронных голосов, чем у него и его конкурента от КПРФ Владислава Жуковского,— каждый второй виртуальный голос был отдан за нее. При этом ни на одном обычном участке «даже близко» не было таких результатов — госпожа Русецкая проиграла на двух третях участков. А там, где она победила, отрыв был минимальный. Также он отметил, что электронных бюллетеней было выдано на 550 штук больше, чем оказалось проголосовавших.

Подробнее о позиции господина Юнемана — в материале “Ъ” «Настроение сбоевое».