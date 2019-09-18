Издатели и литераторы выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Издатели, литературные критики, писатели и другие представители литературной среды опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела» — Егора Жукова, Евгения Коваленко, Константина Котова, Данилы Беглеца, Ивана Подкопаева, Павла Устинова, Владислава Синицы и Кириллы Жукова. Они потребовали пересмотреть все приговоры. Под открытым письмом подписались 30 человек, текст доступен на странице литературного критика Галины Юзефович в Facebook. В комментариях появляются сообщения тех, кто готов присоединиться к инициативе.

«Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят — больно, и терпеть это невозможно. Мы требуем незамедлительного пересмотра всех приговоров по “московскому делу”, вопиющая несправедливость которых очевидна всем думающим гражданам страны»,— говорится в сообщении.

Авторы письма призывают подписываться под ним всех тех, кто связан с книгами — авторов, редакторов, издателей, владельцев и работников книжных магазинов, библиотекарей. Свои подписи, в частности, оставили кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, писатель Александр Архангельский, журналист и руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, лингвист Максим Крангауз, журналисты Екатерина Гордеева и Валерий Панюшкин, поэт Лев Оборин, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева.

Ранее в защиту осужденных по «московскому делу» высказались школьные учителя, к ним присоединились и преподаватели школ и вузов. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора в связи с публичным обращением нескольких десятков священнослужителей также намерен изучить материалы дел осужденных за участие в протестных акциях в Москве. Кроме того, после вынесения приговора одному из фигурантов дела, Павлу Устинову, в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались масштабные пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года.

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. Также к пяти годам колонии за твит о детях силовиков приговорили блогера Владислава Синицу. В отношении части арестованных по делу о «массовых беспорядках» в Москве уголовное преследование было прекращено. Однако в СИЗО по таким делам еще остаются Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.

О том, может ли реакция общества повлиять на приговор Павлу Устинову, читайте в публикации “Ъ” .