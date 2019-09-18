Всемирный русский народный собор изучит дела фигурантов «московского дела»

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора в связи с публичным обращением священнослужителей намерен изучить материалы дел осужденных за участие в протестных акциях в Москве. Фигурантам «московского дела» окажут «квалифицированную правовую помощь», если будут выявлены нарушения в ходе судебного процесса, сообщается на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Ранее священники опубликовали на сайте «Православие и мир» открытое письмо с просьбой «проявить милосердие» к арестованным и осужденным участникам летних столичных протестов. В настоящий момент под письмом подписались 83 священнослужителя, сбор подписей в социальных сетях продолжается.

«Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и в случае необходимости оказать им квалифицированную правовую помощь»,— говорится в сообщении правозащитников.

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. Также к пяти годам колонии за твит о детях силовиков приговорили блогера Владислава Синицу. В отношении части арестованных по делу о «массовых беспорядках» в Москве уголовное преследование было прекращено. Однако в СИЗО по таким делам еще остаются Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.

Подробнее о том, как судят по уголовным делам о протестах, читайте в материале “Ъ” «Видео не видимо».