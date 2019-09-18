«Московское дело» набирает защитников

Один из лидеров «Единой России» Андрей Турчак вступился за осужденного Павла Устинова. Секретарь генсовета партии назвал «вопиющей несправедливостью» дело в отношении актера. Как сообщил в Instagram Андрей Турчак, он посмотрел видео с задержания и пришел к выводу, что ролик доказывает невиновность Устинова. Турчак задался вопросом: почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Павел Устинов получил три с половиной года колонии за применение насилия к представителю власти.

Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что у общественности есть шанс повлиять на судьбу Устинова: «Я думаю, что это позиция партии власти, не только "Единой России", и, на мой взгляд, это на 99% сигнал к тому, что дело Устинова будет пересмотрено. Я абсолютно уверен в том, что мы живем в корпоративистком государстве, где отношение к тому или иному уголовному делу определяется в том числе весом той корпорации, которой принадлежит человек, подвергающийся преследованию. Можно вспомнить, что журналисты, в общем-то, достаточно легко отбили представителя своей корпорации — Ивана Голунова. Выступление политтехнологов в поддержку своих несправедливо осужденных коллег не имело никакого значения, потому что их объединение гораздо слабее с точки зрения давления на власть.

Если есть могущественная корпорация, которая может вписаться за человека, значит, есть шанс его спасти от очевидно неправосудного приговора. Если она недостаточно влиятельна — тогда до свидания.

Это, к сожалению, реальность: сегодняшняя система судопроизводства у нас в стране и система правоохранительных органов глубоко больна и нуждается в системном реформировании, а не в ситуативном реагировании».

В защиту осужденных по «московскому делу» также высказались школьные учителя. К ним присоединились и преподаватели школ и вузов. Они опубликовали открытое письмо, в котором потребовали освободить несправедливо заключенных. Они также напомнили, что и протестующие и те, кто «бьет и арестовывает»,— их вчерашние ученики. И если ситуацию не изменить, то «наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы». Также о деле Устинова высказался в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» ее ведущий Иван Ургант. В частности, он напомнил, что решение Тверского суда не окончательное, а на крайний случай есть еще «Страшный суд».

Иван Ургант, телеведущий «Первого канала»: «Могут ли актеры таким образом привлекать внимание прежде всего, конечно, к себе в поисках дешевой популярности или, работающая как часы вот уже лет 100, московская судебная система могла дать свой первый сбой? Судебный процесс, кстати, очень быстро прошел. Вопрос главный: как фамилия судьи, который с такой скоростью провел судебное слушание и такое четкое, обдуманное решение вынес? Судья Криворучко. Притом судья во время заседания отказался смотреть видео с камер и ограничился просмотром видео с городских уличных камер. И на основании того, что он там увидел, собственно, и вынес это решение. Знаете что, Павла Устинова осудил Тверской районный суд Москвы — решение уже вынесено. Давайте не будем забывать, что есть еще и Московский городской суд, который может отменить это решение. А если Московский городской суд не отменит, то есть Верховный суд, который может отменить решение. А если Верховный не отменит, есть Конституционный суд. В конце концов, не будем забывать, что еще есть и “Страшный суд”, председателем которого работает как раз судья Криворучко». Дмитрий Быков, преподаватель литературы, писатель: «Это письмо из всех протестных документов составлено и написано лучше всего. Но мне кажется, что сама эта ситуация далека от позитивного разрешения. Проблема стоит не так — отпустят или нет Устинова. Вопрос в том, что будет с судьей Криворучко, который и до этого был прославлен некоторыми подвигами. Перед системой сейчас выбор: Устинов или Криворучко. Кем она более готова пожертвовать, для меня еще далеко не окончательно понятно. Здесь ситуация не такая, как с Голуновым. И, вероятно, Устинов предназначался для запугивания массы. Если его сейчас выпустить, это запугивание может сорваться. И я абсолютно убежден в том, что система к этому не готова. Они будут еще искать и находить доказательства, что он не просто так стоял, что он стоял в знак протеста, что он своим видом оскорбил тончайшие чувства Росгвардейца, который поэтому и вывихнул себе плечо, что вынужден был его нейтрализовать». Александр Борисов, протоиерей, настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине: «Священнослужители больше общаются с мирянами, чем епископат. Все эти жестокие приговорами за то, что бросил пустую бутылку, например, как-то странно выглядят. Народ весь очень возбужден, и многие недоумевают, почему церковь молчит. Такое письмо по крайней мере показывает, что в церкви есть люди, которые неравнодушны. И главное, чтобы это было именно примирением между гражданским обществом и властью. Церковь призвана к служению и примирению. Цель этого письма — умиротворение. Не случайно в Евангелии сказано — блаженны миротворцы. Надеемся, что этим письмом мы как раз призываем к примирению противостоящих сторон. Но коль скоро народ вышел, то с ним не надо обращаться так: за такие пустяки, проявление недовольства — четыре года тюрьмы».

Сторона защиты Устинова 18 сентября сообщила, что обжаловала приговор. Дата рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначена.

Глеб Силко