Все карты будут в POSы к нам

В России запущен пилотный проект, который позволяет принимать платежи трех наиболее распространенных платежных систем — Visa, MasterCard и «Мир» — в обычном смартфоне. Он предназначен для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, не требует дополнительного оборудования и предполагает пониженные тарифы. По словам участников рынка, к концу года подобные решения будут предлагать большинство банков, занимающихся эквайрингом.

Как стало известно “Ъ”, Промсвязьбанк первым в России представил решение, позволяющее торговцам принимать карты нескольких платежных систем при помощи обычного смартфона. Первая транзакция прошла 17 сентября в кулинарии «Кухня. Всегда готово» — оплата была произведена путем прикладывания карты Visa к смартфону индивидуального предпринимателя. Потом были совершены покупки с помощью карты MasterCard, а также ApplePay и AndroidPay. Больше всего, по словам заместителя директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никиты Хомутова, от использования этой технологии выиграют малый и микробизнес, для которых покупка и обслуживание POS-терминала достаточно дороги.

В декабре прошлого года MasterCard совместно со Сбербанком представили приложение «Сбербанк TapOnPhone». В рамках пилотного проекта с его помощью тестировалась аналогичная технология. Как пояснили “Ъ” в MasterCard, «мы продолжаем работать со Сбербанком по этому проекту». Основное различие заключается в том, что «Сбербанк TapOnPhone» тестируется только с одной платежной системой. В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

Промсвязьбанк обещает закончить пилотный проект до конца октября и после этого подключать предпринимателей в «боевом» режиме. Сегодня у банка максимальная сумма платежа через это приложение ограничена порогом для покупок без PIN-кода: для карт «Мир» и MasterCard — 1 тыс. руб., а для Visa — 3 тыс. руб. После окончания пилота банк обещает «устанавливать лимиты в зависимости от сферы деятельности компании». Однако функция ввода PIN-кода не появится, вместо нее будет использована подпись на экране смартфона.

По словам директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александра Дынина технология, с помощью которой смартфон превращается в POS-терминал без дополнительного оборудования, это не замена обычного POS-терминала, а скорее расширение линейки, продолжение технологии mPOS. «Идея витала в воздухе. Сейчас многие банки ее тестируют и до конца года представят свои решения. Технология современная, она будет развиваться, и большинство банков станут предлагать ее в своем эквайринговом портфеле. Это не конкурент СБП, а скорее развитие классического эквайринга»,— уверен он.

Различные варианты использования мобильных устройств в качестве платежного терминала банки уже предлагают. Так, «Русский стандарт» еще в прошлом году предложил мобильную POS-систему на базе Android, оснащенную фискальной памятью, кассовым программным обеспечением и камерой для считывания кода товара. Совкомбанк в этом году запустил приложение SovcomPay, которое работает на смартфоне, но не предполагает бесконтактных платежей.

Какая технология окажется более востребованной, покажет время, но преимущества варианта, который предлагают Сбербанк и Промсвязьбанк, заключаются в отсутствии дополнительного оборудования, а также простоте и скорости процедуры оплаты. При этом комиссии Промсвязьбанка обещают быть ниже, чем в классическом эквайринге. Сокращение тарифа для ТСП, отметил Никита Хомутов, происходит за счет того, что банк не покупает POS-терминал, не устанавливает его и не занимается дальнейшим техническим обслуживанием.

Максим Буйлов