Кошельки уходят в интернет

По мнению экспертов консалтинговой компании Bain & Company, рынок платежей в ближайшем будущем ожидают серьезные изменения — платежи перестают быть отдельной специализацией и встраиваются в многофункциональные приложения, а электронные кошельки получают все большее распространение. Кроме того, платежи и переводы дешевеют, а в какой-то момент могут стать и бесплатными. Это требует от платежных компаний искать новые пути развития.

Деньги из приложений

Рынок платежей быстро меняется с развитием технологий, распространением электронных кошельков и приходом в эту сферу разных компаний, от ритейлеров до технологических корпораций. «Платежи станут бесплатными для потребителей, а в конечном счете и для ритейлеров, они будут мгновенными и встроенными в другие сервисы и продукты. Автомобили и холодильники, а не люди, могут начать делать автоматизированные заказы для пополнения запасов»,— говорится в докладе консалтинговой компании Bain & Company.

По прогнозам компании Juniper Research, система, при которой покупатель сканирует телефон при входе в магазин и при выходе из него и таким образом оплачивает все взятые им товары, вырастет с нынешних $253 млн оборота до более чем $45 млрд в 2023 году.

По мнению авторов доклада, сейчас платежи часто оказываются лишь одной из услуг в многофункциональных приложениях. Такой вариант особенно часто встречается в странах Азии, которые «перескочили» через вариант оплаты банковскими картами и от наличных перешли сразу к платежам с помощью электронных кошельков, нередко включенных в «суперприложения». К таким приложениям можно отнести китайский WeChat, изначально запущенный как мессенджер, а затем включивший самые разные функции, от игр до социальной коммерции и собственно платежей. В Юго-Восточной Азии такими суперприложениями являются Grab и Go-Jek.

Они запускались в качестве сервисов онлайн-заказа такси, а сейчас предлагают возможность купить билеты, забронировать отель, заказать доставку еды, уборку и прочее.

По прогнозам компании Worldpay, платежи с помощью электронных кошельков продолжат распространяться: так, при покупке товаров в физических магазинах их доля к 2022 году вырастет на 18 процентных пунктов, а в случае с онлайн-торговлей — на 11 процентных пунктов. На такой способ оплаты в 2022 году будет приходиться почти половина всех платежей онлайн и более четверти платежей в обычных магазинах.

Сама же онлайн-торговля в этот период будет расти в среднем на 19% в год.

Распространение новых методов идет неравномерно в разных странах — например, жители Германии по-прежнему очень часто платят наличными, а в США традиционно распространена оплата чеками и кредитными картами.

Особенно активно новые способы оплаты распространяются в Азиатско-Тихоокеанском регионе: уже сейчас доля электронных кошельков составляет 52% в случае покупок в онлайн-магазинах и 27% в обычных магазинах, к 2022 году эти доли должны вырасти до 66% и 42% соответственно.

По мнению аналитиков Bain, еще одним конкурентом традиционным способам оплаты могут стать криптовалюты, например, Libra, которую собирается запустить Facebook. Соцсеть планирует встроить такой вариант оплаты в свой мессенджер. При этом авторы доклада признают, что криптовалютам до тех пор, пока они не получат широкое распространение, придется столкнуться с многочисленными регуляторными и техническими препятствиями, мешающими их быстрому распространению в качестве платежного средства.

Мгновенные и бесплатные

Одной из тенденций рынка платежей, по мнению авторов доклада, является продолжающееся снижение стоимости платежей на фоне активной конкуренции разных компаний и распространения технологий.

В некоторых регионах, в основном в Азии, платежи уже скоро могут стать мгновенными и практически бесплатными как для покупателя, так и для продавца. В случае Сингапура, Филиппин и Таиланда власти надеются распространить это и на трансграничные платежи. Некоторые приложения, например, сингапурское GrabPay уже сделало платежи бесплатными в стремлении привлечь новых клиентов. Их бесплатность достигается за счет монетизации других сервисов.

Даже в странах с традиционным распространением платежей картами, например, США, Австралии и некоторых странах Европы, стоимость трансакций снижается.

Хотя количественно доминируют внутренние трансакции, самыми прибыльными для банков и платежных систем, таких как Visa и Mastercard, являются трансграничные переводы. В докладе говорится, что один из европейских банков получил около 10% прибыли в 2016 году именно от трансграничных трансакций. Этому источнику дохода также угрожают новые способы оплаты. Так, британский сервис TransferWise, специализирующийся на переводах по всему миру, достиг оценки в $3,5 млрд, став одним из самых дорогих европейских стартапов.

По мнению авторов доклада, сами платежные компании и банки должны меняться, чтобы соответствовать активно развивающемуся рынку и сохранять доход. Не в последнюю очередь с этим связаны многочисленные в последнее время слияния и поглощения таких компаний: тем самым они стремятся повысить эффективность, выйти на новые рынки и в новые сегменты бизнеса. Среди крупных сделок этого сектора за последний год покупка американской финансовой компанией Fidelity National Information Services британского платежного оператора Worldpay за $43 млрд, слияние американских поставщиков финтех-услуг Fiserv и First Data — $22 млрд и покупка MasterСard доли в датском платежном сервисе Nets за €2,85 млрд. По подсчетам исследовательской компании Dealogic, M&A финтех-компаний в первые пять месяцев 2019 года достигли $117 млрд.

Многие платежные системы начали расширять список предлагаемых услуг, добавив к обработке трансакций и работе с терминалами кредитование бизнеса и потребителей или создание ПО для управления бизнесом.

Так, например, поступил американский платежный сервис Square, причем в следующем году 27% всех его доходов будет приходиться на кредитование и разработку такого ПО. Некоторые платежные компании выходят в совсем новый для них бизнес — так, American Express купил компанию Resy, специализирующуюся на бронировании столов в ресторанах. Также подобные компании иногда начинают в числе прочего заниматься анализом имеющихся в их распоряжении данных о трансакциях и предоставлять эти данные своим клиентам — например, ритейлерам.

«В России также в последнее время происходят значительные изменения в сегменте потребительских платежей, отметил партнер Bain & Company Олег Гейлер.— Продолжается общий рост безналичных платежей, бурно развиваются "бесконтактные" платежи c использованием Apple Pay, SamsungPay и прочих систем. Мы наблюдаем появление новых систем с использованием QR-кодов: в этом году Банк России запустил СБП (систему быстрых платежей), схожую систему также запустил Сбербанк. В целом Россия следует, а в чем-то даже и опережает тренды других стран по развитию разнообразных возможностей безналичных платежей».

Яна Рождественская