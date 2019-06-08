Карточные фокусы

В последние полгода банки едва ли не каждую неделю анонсируют карточные новшества. Причем упор делается именно на бесконтактную форму оплаты. Среди подобных реформ — увеличение лимита для платежей «касанием» без ввода пин-кода с 1 тыс. до 3 тыс. руб., оснащение всех выпускаемых карт бесконтактной технологией, а некоторые игроки и вовсе опробуют бескарточные банкоматы. Впрочем, на поверку все оказалось не так уж безоблачно в цифровом будущем. “Ъ” разобрался, почему пин-код все еще нужен даже при мелких покупках в большинстве магазинов, как можно в отсутствие наличных избежать онлайн-переводов уже сейчас и почему банковская карта может попасть в стоп-лист Московского метро.

Лимит раздора

Для держателей банковских карт Visa новость о том, что, приложив карту к терминалу, можно будет оплачивать покупки до 3 тыс. руб. без пин-кода (ранее — 1 тыс. руб.) стала почти сенсацией. «Лимит для бесконтактных трансакций, число которых за последний год увеличилось более чем на 200%, был установлен более десяти лет назад и в современных условиях не в полной мере отвечает степени развития платежного рынка и экономики»,— отмечают в Visa. Такое право российские банки получили с 13 апреля. Однако по факту пользоваться этим новшеством пока еще могут далеко не все клиенты и не везде. Повышенный лимит срабатывает лишь в том случае, когда свои настройки поменяли и банк, выпустивший карту (эмитент), и банк, обслуживающий торговую точку (эквайер). Если же изменения внес только один из них, клиенту все равно придется ввести пин-код при покупке свыше 1 тыс. руб. Впрочем, несмотря на вызванный этой новостью ажиотаж, не все банки пересмотрели свои лимиты, особенно в той части, где это необязательно. «Лимит не обязателен для эквайеров и мерчантов, но эмитенты должны установить соответствующие настройки»,— поясняет глава департамента рисков Visa в России Эвелина Нечипоренко.

Из топ-25 банков, опрошенных “Ъ”, на повышение пошли ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, МКБ, «Уралсиб», «Тинькофф», «Ак Барс» и т. д. Планируют повысить порог в Почта-банке и Новикомбанке. Изменение порога подтвердили в call-центре РСХБ. В Райффайзенбанке отметили, что повышенный лимит уже доступен, например, в супермаркетах таких сетей, как «Билла», «Зельгрос», и «Верный», но лишь в том случае, если лимиты повысил и банк, выпустивший карту клиента.

Не меняли лимит Ситибанк и Промсвязьбанк. «Операции с суммой выше 1 тыс. руб.— это уже значительная покупка, совершаемая не на бегу, по ней клиент скорее ожидает запроса пин-кода, нежели испытывает раздражение из-за необходимости вводить пароль»,— отмечает директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. Действие прежнего лимита 1 тыс. руб. подтвердили также в кол-центрах Газпромбанка, Юникредит-банка, ВБРР и банка «Санкт-Петербург». Альфа-банк повысил порог именно по картам, но не в эквайринговой сети — эту возможность он планирует запустить в ближайшие месяцы.

Впрочем, либерализация платежной политики всеми этими банками вместе взятыми рискует остаться незамеченной их клиентами, пока свои лимиты не пересмотрит ключевой игрок на рынках эмиссии и эквайринга — Сбербанк — с долей свыше 65% в обоих сегментах. «На текущий момент банк не воспользовался правом, предоставленным Visa, в повышении порога по бесконтактным операциям до 3 тыс. руб. ни как эмитент, ни как эквайер»,— заявили в пресс-службе Сбербанка. Причин такого решения там не раскрыли.

Верх бесконтактности

Повышение лимита по оплате «касанием» сыграет в пользу еще одного сервиса, который намерены развивать банки. Планируется, что он будет удобнее для малого бизнеса, чем традиционный эквайринг, а гражданам в отсутствие наличных денег больше не придется переводить деньги на карту продавца. Речь идет о специальных приложениях для смартфонов микробизнеса. Visa и MasterCard уже анонсировали такой софт. Он устанавливается прямо на смартфон продавца, а клиент оплачивает покупку, приложив к нему карту. У MasterCard эквайером проекта TapOnPhone выступает Сбербанк. «На стадии пилота инновационное решение тестируют несколько торговых точек в Москве,— рассказали в пресс-службе MasterCard.— Однако уже сейчас интерес к технологии появился у более крупных торгово-сервисных предприятий». В марте о тестировании soft-POS упоминала и Visa.

«Такой способ приема карт в оплату будет удобен для отдельных отраслей, например микробизнес или ИП, эта технология устраняет необходимость приобретать отдельное и недешевое оборудование (POS-терминал)»,— отмечает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. Альфа-банк намеревается предлагать такую услугу бизнесу с небольшим чеком — например, в службах такси. В «Уралсибе» рассчитывают, что такая технология пригодится кафе и службам доставки и может заместить существующий рынок мобильного эквайринга M-Pos. Сокращение расходов на поддержание эквайринговой сети повлечет снижение стоимости эквайринга для конечного потребителя — и для ТСП, и для покупателя, добавляет руководитель направления по развитию карточных продуктов банка «Ак Барс» Ришат Хуснуллин.

Если клиент превысит лимит для бесконтактных операций, ему нужно будет ввести пин-код на Pin-On-Glass — такую технологию собираются использовать в Альфа-банке, или расписаться на экране смартфона, как рассчитывают делать в Райффайзенбанке. Впрочем, если с подписью вопросов не возникнет, то в случае с пин-кодом на «стекле» клиентам придется вспомнить все число целиком.

Зачастую цифры клавиатуры на пинпаде генерируются в случайном порядке, чтобы мошенники не вычислили пин-код карты по отпечаткам пальцев на стекле. Клиенты, которые помнят свой пин-код зрительно и вводят его на стандартной клавиатуре автоматически, могут в таком случае испытывать некоторые неудобства.

«Эксплуатация клавиатуры с изменяющимся порядком цифр на российском рынке имеет очень короткую историю, чтобы набрать большую статистику клиентского опыта»,— отмечают в пресс-службе Сбербанка.

Бесконтактные операции становятся все популярнее не только в магазинах, но и в самой банковской инфраструктуре. Оснащать банкоматы NFC-ридерами для таких операций банки начали еще в 2015 году. Сейчас 100% собственной сети бесконтактные банкоматы составляют лишь у банка Тинькофф, но в его арсенале иных и не было, поэтому переоборудовать ничего не пришлось. У остальных игроков, которым приходится переоборудовать существующий парк или закупать новые устройства взамен старых, доля бесконтактных устройств самообслуживания ожидаемо ниже. Так, у ВТБ она составляет 15%, у Росбанка — 20%, у Промсвязьбанка — 30%, у Сбербанка она доведена до 80%. «Подобная технология позволяет клиенту быстрее совершать свои финансовые операции»,— поясняет член правления ВТБ Валерий Чулков. Впрочем, это удобно не только с точки зрения скорости проведения операции (не тратится время на считывание, проверку и возврат карты), но и если наличные понадобились тогда, когда карты с собой нет, но есть любой другой носитель — часы или смартфон, куда встроено платежное приложение.

Непривычным для пользователя при бесконтактном обслуживании может быть необходимость дважды приложить карту — в начале процедуры и перед снятием наличных (double tap).

Но и такое дублирование авторизации требуется не у всех. Промсвязьбанк убрал double tap для большинства операций, у Росбанка карта или смартфон прикладывается столько раз, сколько новых операций совершает клиент.

Катание по касанию

NFC-ридерами для оплаты проезда банковскими картами оснащены и турникеты Московского метро — как минимум по два на каждой станции. Об этом ВТБ объявил в мае. Впрочем, как показал опыт использования этого инструмента корреспондентом “Ъ”, у бесконтактной оплаты проезда есть свои тонкости, о которых лучше знать заранее. В одном случае, например, турникет отказывался принимать оплату картой, сообщая, что срок ее действия якобы истек. «В такой ситуации, скорее всего, карта не была считана должным образом,— говорит собеседник “Ъ” в одном из банков.— Если турникет выдает какую-либо ошибку по действующей карте, нужно после паузы аккуратно приложить карту снова или повторить попытку в другом турникете, оснащенном ридером, и как правило, расположенном с противоположной стороны».

Второе препятствие преодолеть труднее. Речь идет о ситуации, когда поездка состоялась, но оплата фактически не прошла, если на карте не хватило средств. «Для того чтобы использовать ее для совершения новых поездок, достаточно пополнить счет,— поясняет вице-президент ВТБ Алексей Киричек.— Делать это на сайте Московского метрополитена клиенту придется лишь в случае, если средств на его карте не было несколько дней после прохода». Если карта все же попала в стоп-лист, но оплата совершалась по физической карте, проблем не будет. По ее номеру сервис на сайте метро найдет все поездки, в том числе неоплаченные.

А вот простого решения этой же проблемы, если проезд оплачивался смартфоном, пока нет. Дело в том, что номер банковской карты, привязанной к кошельку и т. д., шифруется, а вместо него формируется виртуальный номер (токен), который даже клиенту известен лишь частично (последние четыре цифры). Войти в личный кабинет по четырем цифрам, разумеется, не получится.

Полный токен банк-эмитент не раскрывает и рекомендует обращаться, например, в Google-Pay. Но и там токен узнать невозможно.

Единственное простое решение, предложенное в разделе поддержки кошелька,— заново привязать свою банковскую карту к кошельку, после чего сформируется новый токен. Его в стоп-листе нет, а значит, карту снова можно использовать для оплаты поездок.

Ольга Шестопал