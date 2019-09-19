Муниципальный фильтр прочистят

По данным “Ъ”, на следующей неделе глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обсудит свои предложения по реформе избирательного законодательства с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Ранее госпожа Памфилова высказывалась за смягчение муниципального фильтра на губернаторских выборах. Отметим, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил после своей встречи с Владимиром Путиным, что глава государства готов обсудить тему муниципального фильтра вместе с другими предложениями о корректировке избирательного законодательства с лидерами фракций системной оппозиции в Госдуме. Коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия» настаивают на отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий.

Напомним, в настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов в регионе. В начале года лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» направили президенту письмо, где в очередной раз предложили отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий. Отметим, в 2018 году в Госдуму были внесены два законопроекта о снижении муниципального фильтра: первый внес сенатор Владимир Лукин, предложивший снизить муниципальный фильтр до 1–3% подписей, второй — фракция ЛДПР, предложив установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5%. Оба проекта получили отрицательный отзыв правительства и были рассмотрены и отложены профильным комитетом Госдумы уже после выборов, 17 сентября, чтобы продолжить консультации с фракциями. В тот же день новый законопроект об отмене муниципального фильтра внесли депутаты «Справедливой России».

«Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами,— сказал господин Зюганов после встречи с главой государства во вторник.— Мы вносили, три лидера, кроме "Единой России", предложение отменить порог». Однако и «Единая Россия», как выясняется, не против обсудить вопрос о фильтре: «Эта тема предлагается коллегами постоянно. Мы готовы обсуждать любые инициативы коллег по Госдуме, представителей разных политических партий»,— сказал “Ъ” глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. По его мнению, для принятия решения необходимо проанализировать опыт прошедших избирательных кампаний.

О снижении верхней планки муниципального фильтра с 10% до 5% неоднократно высказывалась и Элла Памфилова. За несколько дней до прошедших выборов она заявила в интервью “Ъ”, что проблема давно перезрела и в ряде регионов, где муниципальный фильтр очень высокий, его надо обязательно снижать. «Муниципальный фильтр должен не допускать до выборов случайных людей, криминальные структуры, политических проходимцев, но ни в коем случае не ограничивать возможности кандидатов, за которыми есть реальные дела и поддержка избирателей»,— пояснила свою позицию госпожа Памфилова. Центризбирком, по ее словам, давно подготовил пакет с предложениями по смягчению муниципального фильтра и представит его законодателю в конце этого года. Как сообщил источник “Ъ” в администрации президента, уже на следующей неделе глава ЦИКа обсудит этот вопрос с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Предполагается, что на встрече обсудят также упрощение процедуры сбора и проверки подписей, расширение возможностей наблюдателей и ряд других предложений. Отметим, рабочая группа при администрации президента по реформированию избирательного законодательства была создана в 2017 году: в нее вошли члены ЦИКа, депутаты, сенаторы, представители Минюста и АП.

У депутатов помимо отмены муниципального фильтра есть и другие предложения, направленные на коррекцию законов о выборах в целом. Первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников в беседе с “Ъ” напомнил еще два предложения коммунистов: «Это изменение дня голосования. Мы считаем, что второе воскресенье сентября — это самое неудачное время, и готовы согласиться на любые другие предложения депутатов других фракций. Еще один вопрос связан с допуском к списку избирателей. Мы считаем, что значительная часть нарушений связана с тем, что даже члены избирательной комиссии, не говоря о наблюдателях, не имеют допуска к списку избирателей».

Пожалуй, больше всех предложений по реформе избирательной системы у ЛДПР. Так, фракция предлагает допускать к выборам в Госдуму только партии, у которых есть 100 тыс. членов и 100 депутатов в регионах. Еще одна идея ЛДПР — ограничить число мандатов, которые одна партия может получить на выборах, 40%. Также партия предлагает обязать губернаторов назначать замов от парламентской оппозиции, отменить все формальные основания для отказа в регистрации или снятия кандидата с выборов и перенести единый день голосования на первый понедельник апреля.

Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина, Андрей Винокуров, Кира Дюрягина