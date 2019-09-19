Урожай не накормил магазины

Опубликованный вчера оперативный доклад Росстата зафиксировал в августе 2019 года рост реальных зарплат на 3% к тому же месяцу годом ранее — показатель устойчиво держится выше планки в 2% с марта 2019 года (см. график). Однако последние данные о реальных располагаемых доходах населения фиксировали продолжение их многолетнего падения (на 1,3% в первом полугодии 2019 года), и аналитики не ждали выхода показателя в плюс до конца года (см. “Ъ” от 18 июля). На этом фоне темпы прироста кредитования физлиц в России в августе ускорились до 1,8% с 1,2% в июле, 1,4% в июне и 1,6% в мае, сообщил вчера же Банк России в обзоре банковского сектора.

Замедление роста оборота розницы до 0,8% к тому же месяцу годом ранее в этом контексте выглядит естественным (консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал его рост на 0,9%). Это худший результат с начала года — в июле розничная торговля демонстрировала прирост на 1,1%, за январь—август в целом на 1,5%, хотя в первом полугодии ситуация выглядела оптимистичнее — торговля росла на 1,8%. Впрочем, долгосрочно рост оборота торговли стабильно замедляется — по итогам всего 2018 года он составил 2,8%, а в начале достигал 3,4%.

Частичным объяснением ситуации в рознице в августе могла бы служить традиционная для этого месяца дефляция, однако масштабы ее были недостаточными: по оценкам статведомства, в целом за август индекс потребительских цен снизился в сравнении с июлем до 99,8%, а базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения, вызванные сезонными и административными факторами, в августе 2019 года составил 100,2% (100,3% год назад). Продовольственные товары подешевели на 0,9% (год назад — на 0,4%), в основном из-за снижения цен на фрукты и овощи, но уровень цен на промтовары и услуги повысился на 0,2% (год назад — на 0,3%), вероятно, значительный вклад внес также сезонный рост цен на товары для школьников (на 0,5–1,1%) и ряд медикаментов. При этом в структуре оборота розницы удельный вес дешевеющих пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, вырос до 46,8% (46,5% годом ранее), а дорожающих непродовольственных — снизился до 53,2% (53,5% в августе 2018 года). По данным ФТС, импорт РФ продовольствия из стран дальнего зарубежья увеличился за август лишь на 0,1%, но существенно вырос ввоз табачных изделий (на 9%).

Олег Сапожков