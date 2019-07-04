Потребкредитам урезают срок

Банк России рассматривает новые варианты снижения активности потребкредитования. В частности, речь идет о возможном ограничении срока предоставления кредитов, а также процентов по ссудам в зависимости от долговой нагрузки граждан. Однако пока у регулятора для этого не хватает полномочий, а эксперты считают, что предоставление ЦБ дополнительных инструментов чревато рисками регуляторного злоупотребления и снижению доступа граждан к заемным ресурсам.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что там рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении потребкредитов, чтобы избежать регуляторного арбитража. Речь идет, в частности, об ограничении срока предоставления необеспеченных ссуд. «Это могут быть дополнительные меры, связанные со срочностью кредита. Могут быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов»,— пояснила госпожа Юдаева.

В середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что у регулятора есть информация об искусственном увеличении рядом банков сроков потребкредитов, эти «обходные маневры» нужно пресечь. «Банк России осуществляет разработку мер по предотвращению возможного развития практики искусственного завышения сроков кредитования, используемого кредитными организациями для формального уменьшения показателя долговой нагрузки заемщика и снижения требований к капиталу»,— указывалось в докладе ЦБ об ускорении роста потребкредитования. Меры разрабатываются в связи с тем, что рост доли кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 80% происходит, несмотря на удлинение сроков кредитования. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2018 года — первом квартале 2019-го доля кредитов на срок свыше пяти лет, составила 8–10% против 3–5% годом ранее.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, 1 июля Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная

Также ЦБ хотел бы получить дополнительные полномочия по введению ограничений для банков для сдерживания долговой нагрузки населения. В частности, это может быть использование показателя отношения платежей к доходу как некой отсечки для установления процентов кредитов, а не в качестве основания для повышения коэффициентов риска. По словам госпожи Юдаевой, во многих странах банки имеют право выдавать кредиты по ставке не больше 15–20% в случае соотношения кредита к общему долгу, например, больше 80%, и могут быть похожие ограничения на соотношения платежа к доходу. Сейчас у регулятора нет законодательных полномочий, чтобы вводить ограничения такого рода, но ЦБ планирует их получить.

Банкиры поддерживают подобные меры. По мнению начальника управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергея Гриба, новые подходы основаны на принципах Базельского комитета и более качественно описывают риски заемщиков. «Банкам это позволит снизить нагрузку на капитал по хорошим заемщикам, что, в свою очередь, простимулирует рост кредитования качественных заемщиков и позитивно отразится на развитии экономики»,— поясняет он. По словам представителя крупного банка, в начале года ЦБ проводил исследование воздействия этих мер на игроков, которое показало, что это снизит в среднем взвешенный с учетом риска актив у крупных банков на 3%.

Однако эксперты полагают, что сам по себе инструмент полной долговой нагрузки нельзя назвать работоспособным, поэтому расширять полномочия ЦБ в привязке к нему чревато рисками регуляторного злоупотребления. «На самом деле в БКИ не содержится полной информации о долговой нагрузке, многие игроки финансового рынка попросту не передают данные в бюро, несмотря на закон, а некоторые, например ломбарды, и не обязаны,— поясняет главный экономист "ПФ-Капитала" Евгений Надоршин.— С другой стороны, данные о доходах тоже неполные, мы не можем отрицать, что определенная часть нашей экономики находится в серой зоне». По его мнению, ЦБ и так имеет достаточно инструментов для сдерживания потребкредитования, что показывает опыт прошлых лет. «И дополнительно расширять запретительные возможности регулятора не имеет смысла, особенно в ситуации, когда и ЦБ, и властям понятно, что кредитный спрос есть только со стороны граждан,— заключает эксперт.— Такие ограничения приведут к гибели или невозможности самостоятельно работать без поддержки регулятора еще части банков».

Светлана Самусева, Ксения Дементьева