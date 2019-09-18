СМИ: Нетаньяху отменил выступление в ООН из-за предварительных результатов выборов в парламент

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не выступать перед Генассамблеей ООН на следующей неделе из-за «политических причин» в стране, сообщило издание Haarets со ссылкой на источник. Вместо господина Нетаньяху перед Генассамблеей ООН выступит глава МИД Израиля Исраэль Кац.

В Израиле прошли выборы в парламент. После подсчета 90% голосов партия «Кахоль-лаван» Бенни Ганца обходит партию «Ликуд» господина Нетаньяху. По данным израильских телеканалов, партия «Ликуд» набирает примерно 31 голос, ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-Лаван» — 32.

Напомним, это вторые выборы в парламент в 2019 году в Израиле. В апреле, когда проходили первые выборы, «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили одинаковое количество мест — по 35, они не сформировали большинство (для этого необходима коалиция из 61 парламентария), поэтому парламент был распущен. Всего в Кнессете — парламенте Израиля — 120 мест.

Подробнее о политической ситуации в Израиле, читайте в публикации “Ъ”.