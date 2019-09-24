«Лучшая в России погода»

В Амурской области в течение последних лет реализуются инвестпроекты, о которых ранее регион не мог даже мечтать: в регионе строится космодром Восточный, через него проходит трасса экспортного газопровода, миллиарды инвестируются в газохимический кластер. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал “Ъ”, как регион намерен распорядиться открывшимися возможностями развития — это не только решение проблем моногородов, но и перспективы развития крупнейшего в России производства сои, и трудноизвлекаемое рудное золото, и даже самая красивая в России речная набережная для туристов.

— Сценарий развития региона явно будет отличаться, например, от Калужской области — одно дело, когда в регионе развивается автомобилестроение, туда немедленно в таких же примерно количествах приходят компоненты. Но на космодром и на газовый комплекс «вдобавок» мало кто должен прийти — это сверхкрупные, но относительно изолированные проекты?

— Здесь я с вами не могу согласиться. Появилось несколько принципиально новых для нас видов экономической деятельности, которые вызваны реализацией таких проектов, как космодром Восточный, газоперерабатывающая отрасль, появившаяся в Амурской области в результате запуска в этом году газопровода «Сила Сибири»: газоперерабатывающий завод (ГПЗ) «Газпрома», следом за ним газохимический завод СИБУРа, метанольный завод группы ЕСН.

Когда мы говорим о мультипликаторе этих инвестиций, то, по некоторым оценкам, он составит около 20: на рубль проектов, инвестированных непосредственно в проекты, приходится 20 рублей «смежных» инвестиций. Если говорить о рабочих местах, там мультипликатор также составляет до 20. Новый ГПЗ является крупнейшим в Европе и вторым по мощности в мире. При выходе на проектную мощность там речь идет о численности занятых в 2,6 тыс. человек. На проекте СИБУРа будут заняты 800 человек, но при этом мы должны понимать: в промышленности в принципе есть тренд на снижение человеческого фактора и занятости.

С одной стороны, да, робототехника, новые технологии не требуют много людей. С другой стороны, буквально каждый из инвесторов — и это абсолютно нормально — обсуждает возможности увеличения мощности проекта с соответствующей мультипликацией уже на количество рабочих мест. Таким образом, 2,6 тыс. новых рабочих мест «Газпрома» и 800 СИБУРа — это только начало. Исходя из экспертных оценок и с учетом дополнительных рабочих мест, уже создаваемых этими проектами в энергетике, железнодорожном транспорте, в сфере бытовых услуг, жилищного хозяйства, все коэффициенты нужно умножать на два.

Например, космодром. Город Свободный был моногородом в особо «тяжелой» группе моногородов: по сути, его градообразующим предприятием являлась советская армия — там было дислоцировано несколько воинских частей, ракетная дивизия, на базе шахтных установок которой развернут космодром Восточный. Формально градообразующим предприятием моногорода уже в российское новое время была железная дорога — там тоже проводилась оптимизация занятости. Как следствие, город был в очень тяжелых условиях: население с 80 тыс. в советское время сократилось до статистических 55 тыс., а если объективно посмотреть, то и до 50 тыс. Большая часть жителей работает где-то на вахтах или в Благовещенске. Конечно, такие производства, как два газовых проекта, принципиально меняют всю экономику города и занятость. Сегодня здесь самая низкая безработица в России.

Естественно, газовый проект очень сильно влияет на бюджетную обеспеченность. В 2017 году бюджет Свободного составлял 1,7 млрд руб. в год. В 2019 году он увеличится до 4 млрд руб.

— Каковы особенности этих инвестиций для развития края? Когда крупные инвестиции приходят, заранее понятно, что на некоторое время здесь будет очень много стройки. Но потом это все переезжает, а остается не так много?

— Это абсолютно нормально. Невозможно сделать большую стройку вечной. Стройка будет идти до 2024 года, впрочем, если будет обсуждаться в перспективе увеличение мощности того или иного проекта, это отразится на сроках строительства. Здесь сложно делать прогнозы — есть макротренды, есть геополитика, есть растущий рынок Китая с дефицитом по энергомощностям.

Стройка сейчас дает для области серьезный макроэффект. Новые объекты дают эффект повышенных сборов НДФЛ и будут давать минимум до 2024 года — высока численность строителей: здесь работают 23 тыс. человек, практически полнаселения Свободного, много вахтовиков и иностранцев — у нас нет сейчас альтернативы этой трудовой силе.

А когда предприятия будут запущены, на смену НДФЛ, который сегодня является главным источником местного дохода, придут и налог на прибыль, и налог на имущество организаций. У региона появляются дополнительные возможности распределять эти доходы, возвращать их назад в муниципалитет на развитие города.

Наконец, Свободный — город президентского внимания: там реализуется сегодня более 30 мероприятий по развитию коммунальной и социальной инфраструктуры за счет средств единой субсидии. На развитие города как центра экономического роста выделено 5,5 млрд руб.

Почти два десятка из этих мероприятий — модернизация инфраструктуры и ЖКХ, водоочистные сооружения, водоснабжение. Часть — объекты социальной сферы: модернизация больницы, детский сад мы уже ввели в строй, начали стройку школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, нового дома культуры. Он, наверное, будет лучшим в регионе — средства там серьезные.

— То есть город будет своеобразной витриной экономического развития региона?

— Нам еще топать и топать до витрины, честно скажем. Ситуация была сильно запущена: Свободный потерял больше всего населения в Амурской области в сравнении с другими. Но ситуация объективно меняется к лучшему.

— Полученная от крупных инвестпроектов прибыль в принципе вполне рассчитывается и сейчас. У регионов другие понятия «среднесрочности», чем у бизнеса — скажем, в течение 15 лет, что вообще можно сделать на полученные средства в Амурской области? Не касаясь Благовещенска, есть гарантированные на ближайшие десять лет средства на развитие региона. На что планируете их потратить?

— Есть комплексная стратегия социально-экономического развития Амурской области. Мы сегодня ее корректируем с привлечением экспертов хорошего уровня, в 2019 году эта работа завершится. Основных направлений развития экономики — шесть. Два принципиально новых — космос и газохимия. Затем энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и туризм. И все они перспективные.

В добыче полезных ископаемых — у нас достаточно широкая минерально-сырьевая база, и тут все зависит от конъюнктуры. Так, в районе Тынды на Куранахском титаномагнетитном месторождении полностью построено предприятие, но сейчас оно временно законсервировано: при нынешних мировых ценах не просчитывается экономика, и его дешевле пока не эксплуатировать — это решение собственника. Тем не менее полезные ископаемые — это очень перспективно.

Одна из главных наших тем — золото: Амурская область добывает его больше 20 тонн в год. На Покровском месторождении нашей главной золотодобывающей компанией «Петропавловск» запущен автоклавный комплекс по обогащению золотой породы. Комплекс — самый мощный в России, компания создала его на базе собственной старой инфраструктуры. В чем прелесть проекта: на месторождениях «Петропавловска» — Пионере, Маломыре — огромное количество разведанных упорных руд, которые могут быть отработаны только через автоклав по современной технологии. Это шаг в будущее: на объемах добычи золота в регионе это принципиально не отразится, но дает стабильность на десятилетия вперед.

— Традиционная специализация Амурской области — сельское хозяйство. Что можно сделать в этой сфере?

— Это одна из наиболее перспективных тем: очень востребована продукция, на которой специализируется Амурская область,— соя. Более половины сои в стране производим именно мы, я уже не говорю про то, что все это экологически чистое. Впрочем, в качестве точки роста соевое хозяйство ограничено. Есть научно обоснованное понимание: мы сегодня собираем 1 млн тонн сои в год исходя из нынешнего количества пахотной земли в 1,2 млн га. В этом году будет, наверное, чуть меньше миллиона из-за наводнений. Мы можем увеличить урожайность почти вдвое, до 2,2 млн тонн, если будем делать все правильно и инвестировать в сельское хозяйство, сколько положено, с соответствующим уровнем механизации, достаточным количеством удобрений.

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Но это удвоение еще нужно заработать. Здесь у нас сегодня две стратегические проблемы. Первая — бедность хозяйств, выращивающих сою. У них нет своих возможностей кредит в банке получить — не подходят по параметрам банка, их нужно субсидировать из бюджета. Вторая — рынки, закрытые и зачастую ограниченные по емкости. Соя забирается с руками в том же Китае, и у нас она в стране востребована, это дефицитный рынок. Однако по правилам севооборота у нас должно быть под соей не больше 62% посевных площадей, остальное должно быть использовано под зерновые, кукурузу. Если постоянно на одних землях выращивается соя, снижается урожайность, появляются заболевания у растений. Но зерновые и кукуруза не востребованы, как следствие, их предпочитают не сеять. Что можно сделать? Раскрыть рынки. Либо раскачивать собственный рынок, хотя это и сложно.

— Насколько может помочь развитие переработки в регионе? Особенно учитывая, что местный рынок сбыта в любом случае ограничен: у вас не так много населения.

— Мы сейчас имеем мощности по переработке на 500 тыс. тонн сои в год. Но из них востребованы 360 тыс. тонн. Главные продукты переработки сои — масло и шрот, его основной потребитель — мясное животноводство. Масло востребовано за рубежом, но по шроту рынок закрыт. У нас есть попытки по выходу на зарубежные рынки, планируем несколько бизнес-миссий в этом ноябре. Есть примеры, когда наши хозяйства выходят с небольшими партиями в Японию.

Решение здесь в первую очередь должно быть не столько геополитическое, сколько экономическое. А именно диверсификация рынка. Этим мы занимаемся усиленно, создавая центры поддержки экспорта, объединяя мелкие хозяйства, создавая им поддержку. Ведь у нас идеальные для сои условия: 300 дней в году сухой, солнечной погоды, чистое голубое небо, понимаете? Это наше конкурентное преимущество.

— Вернемся к крупнейшему городу в регионе — Благовещенску. Обычно предполагается, что в Благовещенске, «близнеце» китайского Хэйхе с другой стороны реки, возможно развивать туризм, речь об этом?

— У города действительно серьезный потенциал по туризму. В ближайшее время, я думаю, будет финализировано решение по статусу свободного порта в Благовещенске. Есть несколько интересных инвестпроектов, в том числе городская набережная. Это берегозащитное, по сути, сооружение превратилось в точку роста, в точку притяжения. У нас очень красивая набережная, самая лучшая на Дальнем Востоке и точно одна из лучших в стране. И да, напротив китайский город Хэйхэ.

Но для того чтобы туристы ехали к нам, есть две истории, которые нужно решить. Первая — это как их привезти. Вторая — что показать. Первая история — как привезти: в этом году заканчивается строительство моста через Амур, это значительно упростит перемещение туристов. Начат проект трансграничной канатной дороги, которая не имеет сейчас аналогов в мире. Эта канатная дорога сама по себе становится точкой роста — и Благовещенска, и Хэйхэ, в целом эта городская агломерация с учетом аэропортов в двух городах — в Китае и России — чрезвычайно привлекательна. Для канатной дороги выбран сильный инвестор — группа компаний «Регион». Победителем международного конкурса по проектированию стала голландская компания UNStudio. На этот год планируется проектирование рабочей документации, два года отводится на строительство, и уже в 2022 году мы увидим этот объект. Мы действительно ждем туристов и готовимся к их приезду. Например, для гостиниц класса «четыре звезды» и больше предоставляем пятилетнюю налоговую льготу по налогу на имущество.

И, конечно, сюда будут приезжать. Два города по обе стороны реки — разных, но уже почти составляющих единую агломерацию. Лучшая в России набережная. Великая река. Великолепная природа. В самом деле, лучшая в России погода. Как это можно пропустить?

Интервью подготовил Дмитрий Бутрин