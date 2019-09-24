Какие соглашения Амурская область подписала на ВЭФ

В течение десятилетия Амурская область, в которой реализуются два мегапроекта развития — космодром Восточный и Амурский газовый кластер, может стать одним из флагманов дальневосточного и общероссийского развития. Восточный экономический форум в сентябре 2019 года стал хорошей иллюстрацией того, как и какими шагами реализуется такое развития — внутренняя механика происходящего отражается в соглашениях Амурской области на ВЭФ.

Одно из крупнейших соглашений этого ряда — поддержка ВЭБ.РФ и Фондом развития Дальнего Востока проекта реконструкции аэропорта Благовещенск. Институты развития готовы предоставить будущему инвестору—концессионеру аэропорта кредиты на сумму до 2 млрд руб. Реконструкция аэропорта — составляющая туристического направления стратегии развития Амурской области. Второе «финансовое» соглашение Амурская область подписала с «ФК Открытие»: банковская группа намерена кредитовать мост через реку Зея, международный терминал и транспортно-логистический центр, стройки школ и детских садов, у «Открытия» есть планы кредитования муниципальных и унитарных предприятий Амурской области, в том числе в ЗАТО Циолковский — городе-спутнике космодрома Восточный. В той же группе — соглашение Амурской области с ВТБ и Азиатско-Тихоокеанским банком: эти банки намерены поддерживать разработку и реализацию инвестпроектов и инновационного развития предприятий Амурской области, а также поддерживать местный средний и малый бизнес. Наконец, Сбербанк на ВЭФ подписал соглашение с Амурской областью также в технологической сфере: крупнейший в России банк намерен участвовать в инновационном и техническом перевооружении и модернизации местной промышленности, участвовать в кредитовании жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, инфраструктурного строительства. «Коммунальная» тема, которой в том числе интересуются банки, стыкуется с соглашением Амурской области на ВЭФ с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Договор с фондом позволит опережающими темпами уже в 2019 году, то есть досрочно, приступить к реализации второго этапа программы реконструкции жилого фонда в регионе.

Энергетическая составляющая развития Амурской области на ВЭФ — это в первую очередь соглашение с ПАО «РусГидро»: компания будет поддерживать социально значимые проекты Приамурья, город Свободный получит развитие электросетевого комплекса, правительство края увеличит загрузку тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ и сократит объем неэффективных котельных в регионе. Энергоснабжение Амурской области будет еще более надежным и стабильным.

Крупнейшим событием ВЭФ для Амурской области стал официальный запуск автоклавного комплекса на базе инфраструктуры Покровского месторождения золота. Компания «Петропавловск», реализовавшая этот проект, является крупнейшим производителем золота в регионе и обладает большими запасами так называемых упорных руд. Покровский комплекс стал вторым и самым мощным в России предприятием, на котором внедрена современная автоклавная технология. Амурское производство практически сразу после пуска вышло на проектные показатели, в рекордные для мировой практики сроки. Это было достигнуто благодаря предварительной научно-исследовательской работе и полупромышленным испытаниям на опытном заводе в Благовещенске.

В сфере сельского хозяйства крупнейшее соглашение ВЭФ — контракт «Амурагрокомплекса» и китайской COFCO Group на поставку сои в Китай. Сумма контракта — более $12 млн, и во многом происходящее — нарабатывание связей: COFCO — китайский лидер по производству соевого масла и агропереработке.

Cоглашение Амурской области и «НЭО Центр», который ранее консультировал в Приамурье проекты строительства завода в Октябрьском районе, объектов космодрома Восточный и пограничного мостового перехода через Амур, предусматривает поддержку реализации соглашений государственно-частного партнерства в области. Сейчас в Амурской области реализуются два концессионных проекта с объемом инвестиций свыше 1 млрд руб. Этот опыт необходимо развивать: «НЭО Центр» будет взаимодействовать с региональными структурами в области стратегического и управленческого консультирования, комплексного сопровождения проектов ГЧП, due diligence, инжиниринга.

Наконец, важная составляющая развития — безопасность: в этой сфере на ВЭФ ключевое соглашение Амурская область подписала с ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Научные исследования в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций в свете региональных наводнений 2019 года — это вопрос основ для принятия упреждающих решений.