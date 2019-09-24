Газохимический кластер в Амурской области

Крупнейшим «денежным» соглашением, подписанным на Восточном экономическом форуме главой Амурской области Василием Орловым, стало соглашение с АО «Технолизинг» по инвестициям в инфраструктуру в ТОР «Сковородино» около 40 млрд руб. Само по себе это соглашение ожидаемое: речь идет о финализации договоренностей о строительстве группой ЕСН еще одного предприятия газохимического кластера в Амурской области — нефтеналивного терминала. Важнее то, что на ВЭФ подразумевалось уже само собой: концепция кластера по переработке газа в регионе работает, уже сейчас один из самых крупных инвестиционных проектов на территории России набирает дополнительный вес и устойчивость во времени. Так, метанольный завод ЕСН рассчитан на работу как минимум 40 лет, расчетный объем производства весьма востребованного на внешних рынках метанола — 1,2 млн тонн в год.

В общих чертах кластер газопереработки и газохимии, который сейчас строится в Амурской области, представленный в павильоне региона на ВЭФ-2019, выглядит так. Сырьевой базой кластера являются месторождения природного газа в Якутии и Иркутской области, транспортировка газа в объеме более 40 млрд куб. м в год ведется по уже построенному газопроводу «Сила Сибири». Непосредственной обработкой сырья будет занят строящийся сейчас Амурский газоперерабатывающий завод — это один из крупнейших в мире проектов такого рода, шесть технологических линий общей мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Амурский ГПЗ будет также отделять отдельные фракции углеводородов из сырья (этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция), а также извлекать из сырья в год до 60 млн куб. м гелия. На проектную мощность комплекс, инвестируемый ООО «Газпром переработка Благовещенск», выйдет в 2025 году и станет центральной точкой экспорта сибирского газа в КНР.

Выделенные из сырья фракции углеводородов, СУГ, в свою очередь, предполагается перерабатывать на Амурском газонефтехимическом комплексе — это проект стоимостью $7–8 млрд, который сейчас проектирует СИБУР. Возможно, соинвестором будет китайская Sinopec с долей 40%. Основная продукция — около 1,5 млн тонн этилена в год: АГНХ в Сковородино может стать одним из крупнейших производителей полиэтилена в регионе. Наконец, метанольный завод стоимостью до $0,8 млрд — еще одна технологическая цепочка в кластере. Он также проектируется ЕСН и станет одним из крупнейших в регионе. Дальнейшее продолжение цепочки — от метанола к деревообработке: метанол этого проекта можно экспортировать как отдельное сырье (область — крупный железнодорожный узел), можно использовать как сырье для производства ДСП и фанеры в лесопереработке Амурской области.

При этом возможности дальнейшего расширения кластера практически не ограничены: в Амурской области доступна дешевая электроэнергия Зейской и Бурейской ГЭС, инвесторы проявляют интерес к самым различным энергоемким производствам, связанным с амурской газонефтехимией. Тем более что территория опережающего развития (ТОР) «Свободный» представляет широкие экономические льготы, а федеральные инвестиции в Амурскую область существенно укрепляют инфраструктурные возможности региона и местный рынок труда. В Амурской области уже несколько лет подряд уделяют огромное внимание сохранению и привлечению на территории населения, повышению уровня человеческого капитала, образования и, разумеется, инфраструктуры для жизни, поскольку ни Амурский газовый кластер, ни любой инвестпроект, ни в целом экономика Амурской области не могут быть успешными без существенного социального развития в регионе.