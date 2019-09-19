Площадку НЛМК проверили огнем

Пожар на территории завода «ВИЗ-Сталь», входящего в группу НЛМК и являющегося крупнейшим производителем трансформаторной стали в России, скорее всего, серьезно не повлияет на показатели производства. НЛМК собирается запустить цех холодной прокатки «в ближайшие часы», но даже если он будет остановлен, нарастить объемы производства может липецкая площадка НЛМК. Кроме того, отмечают аналитики, у компании есть запасы трансформаторной стали на случай перебоев.

В Екатеринбурге произошел пожар на заводе «ВИЗ-Сталь», который является крупнейшим российским производителем трансформаторной стали. Огонь вспыхнул в цехе холодной прокатки. По предварительной информации, загорелось гидравлическое масло, на момент пожара цех был остановлен на плановый ремонт до 6 октября, который проводил подрядчик ООО РМК. Изначально сообщалось о пожаре на площади 3,2 тыс. кв. м, однако впоследствии стало известно, что площадь пожара составляла 500 кв. м.

Рабочие были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. В МЧС не зарегистрировали превышения вредных веществ в окружающей среде.

На данный момент цех остановлен. «Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в происшедшем»,— заявил представитель НЛМК, куда входит «ВИЗ-Сталь».

Группа НЛМК контролирует 100% производства трансформаторной стали в РФ. По словам представителя холдинга, месячное производство «ВИЗ-Стали» составляет 9–13 тыс. тонн стали. Во втором квартале 2019 года вся группа НЛМК выпустила 71 тыс. тонн. «ВИЗ-Сталь» обеспечивает больше половины общегрупповых продаж трансформаторной стали: 83 тыс. тонн из общих продаж в первом полугодии 145 тыс. тонн.

5,8 процента составляет доля «ВИЗ-Стали» в производстве трансформаторной стали в мире

Такой вид стали используется в производстве силовых, распределительных, измерительных трансформаторов, генераторов и радиоэлектронной аппаратуры. Поставки ведутся в Индию, на Ближний Восток и в Северную Америку. На экспорт приходится 86% продаж. В прошлом году группа НЛМК подписала долгосрочные контракты с ведущими производителями компонентов для трансформаторов, в том числе с индийской KRYFS. Соглашения предусматривают регулярные поставки стали с площадок в Липецке и Екатеринбурге. При этом металлургический холдинг Владимира Лисина планирует расширить свое присутствие на индийском рынке трансформаторной стали, где сейчас у него есть сервисный центр. До конца года должно быть принято решение о локализации производства трансформаторной стали. Мощность предполагаемой индийской площадки НЛМК составит 60–70 тыс. тонн. Стоимость проекта оценивается в $100–150 млн.

«Работа всего производственного комплекса цеха холодной прокатки "ВИЗ-Стали" будет восстановлена в ближайшие часы. Инцидент не отразится на производственной и сбытовой программах предприятия»,— заявили “Ъ” в НЛМК.

Опрошенные “Ъ” аналитики считают, что рынок не почувствует последствий пожара.

Старший директор АКРА Максим Худалов говорит, что липецкая площадка имеет все технические возможности, чтобы нарастить выпуск стали. Кроме того, компания имеет запасы продукции на случай возникновения дефицита. По его словам, сейчас цены на трансформаторную сталь уже достаточно высоки при потреблении внутри страны 40 тыс. тонн. Спрос на такую сталь в мире увеличивается, добавил эксперт, так как она снижает электропотери и способствует росту энергоэффективности.

Евгений Зайнуллин