НЛМК закрепляется в Индии

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) рассматривает возможность расширить свое присутствие на индийском рынке трансформаторной стали. Компании недостаточно сервисного центра, через который осуществляются поставки в эту страну, и она может построить завод, вложив $100–150 млн. НЛМК уже начал переговоры с местными властями, чтобы оценить привлекательность проекта.

НЛМК прорабатывает проект строительства завода трансформаторной стали в Индии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Инвестиции оцениваются в $100–150 млн. Президент группы Григорий Федоришин рассказал в ходе телефонной конференции по итогам квартальной отчетности, что сейчас идут переговоры с местными властями, чтобы понять привлекательность проекта. По его словам, доля НЛМК на рынке трансформаторной стали Индии составляет 25–30%.

«Мы уже присутствуем на этом рынке. Но у нас нет на нем производственных мощностей»,— сказал президент группы.





Сейчас отгрузки в эту страну ведутся через сервисный центр НЛМК. Господин Федоришин оценивает емкость рынка трансформаторной стали в Индии в 300–350 тыс. тонн, объем поставок НЛМК через сервисный центр — 80 тыс. тонн. Сейчас у компании нет заводов в Азии.

Новый завод могут построить в штате Махараштра. Индийские СМИ пишут, общий объем инвестиций может составить около $1 млрд (68 млрд рупий).

Средства будут вкладываться в несколько этапов: сначала 8 млрд рупий, а до 2022 года — остальное. Завод планируется строить в рамках проекта Delhi-Mumbai Industrial Corridor, который предполагает промышленное и инфраструктурное развитие между Дели и финансовым центром Индии Мумбаем. Правительство штата со своей стороны предоставит территорию под предприятие НЛМК.

В сентябре прошлого года НЛМК подписала долгосрочные соглашения о партнерстве с рядом производителей компонентов для трансформаторов, среди которых индийская KRYFS. Cоглашения предполагают регулярные поставки стали с производственных площадок НЛМК в Липецке и Екатеринбурге. В феврале 2018 года компания заявляла о планах органического роста в Индии.

Евгений Зайнуллин