НЛМК закрепляется в Индии

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) рассматривает возможность расширить свое присутствие на индийском рынке трансформаторной стали. Компании недостаточно сервисного центра, через который осуществляются поставки в эту страну, и она может построить завод, вложив $100–150 млн. НЛМК уже начал переговоры с местными властями, чтобы оценить привлекательность проекта.
НЛМК прорабатывает проект строительства завода трансформаторной стали в Индии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Инвестиции оцениваются в $100–150 млн. Президент группы Григорий Федоришин рассказал в ходе телефонной конференции по итогам квартальной отчетности, что сейчас идут переговоры с местными властями, чтобы понять привлекательность проекта. По его словам, доля НЛМК на рынке трансформаторной стали Индии составляет 25–30%.
«Мы уже присутствуем на этом рынке. Но у нас нет на нем производственных мощностей»,— сказал президент группы.
Сейчас отгрузки в эту страну ведутся через сервисный центр НЛМК. Господин Федоришин оценивает емкость рынка трансформаторной стали в Индии в 300–350 тыс. тонн, объем поставок НЛМК через сервисный центр — 80 тыс. тонн. Сейчас у компании нет заводов в Азии.
Средства будут вкладываться в несколько этапов: сначала 8 млрд рупий, а до 2022 года — остальное. Завод планируется строить в рамках проекта Delhi-Mumbai Industrial Corridor, который предполагает промышленное и инфраструктурное развитие между Дели и финансовым центром Индии Мумбаем. Правительство штата со своей стороны предоставит территорию под предприятие НЛМК.
В сентябре прошлого года НЛМК подписала долгосрочные соглашения о партнерстве с рядом производителей компонентов для трансформаторов, среди которых индийская KRYFS. Cоглашения предполагают регулярные поставки стали с производственных площадок НЛМК в Липецке и Екатеринбурге. В феврале 2018 года компания заявляла о планах органического роста в Индии.
Владимир Лисин, продавший свои 5,8% в банке «Зенит», продает часть доли в своем основном активе, Новолипецком меткомбинате. Пакет в 2,6% НЛМК оценен в $400 млн. Таким образом, господин Лисин пополнил собой череду акционеров металлургических холдингов, которые в последнее время выходят в деньги, продавая небольшие пакеты акций.
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